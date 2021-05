N o se lo merecía. No hablo del Hércules, no pude verlo ni en vivo ni en directo, solamente a través de la palabra de Juanfran Millán, y por lo narrado no tengo una opinión de los merecimientos de los blanquiazules, de su juego desplegado en el terreno recauchutado de Badalona. No tengo claro si mereció el empate, algo más o incluso dejarse los tres puntos. Por lo escuchado, las cosas estuvieron muy igualadas y el gol en el último instante de los herculanos redimió el fallo del cancerbero gaditano. Y de él hablo.