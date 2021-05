Abde deja atrás el Ramadán

Justo a tiempo. Abdessamad Ezzalzouli, «Abde», ha superado el tiempo de abstinencia, regresa a la naturalidad de los días, ha dejado atrás el Ramadán. El canterano del Hércules podrá recobrar fuerzas y nutrirse con normalidad después de un mes sometido a los condicionantes de la ley coránica. Como el resto de la comunidad musulmana, el joven marroquí llevaba desde el pasado 13 de abril adecuando sus biorritmos a la tradición religiosa. Mientras dura el ciclo islámico, quienes los profesan tienen prohibido tomar alimentos, beber líquidos, fumar o mantener relaciones sexuales desde la salida del sol hasta su ocaso. Este año, el ciclo lunar que lo rige, ha querido que su duración fuera de 30 días, o sea, el ayuno más largo de las últimas décadas, dado que ha coincidido con un momento del 2021 en que la puesta del sol se produce más tarde.

Tanto es así, que Abde ha llegado a estar hasta 17 horas de abstinencia total cuando lo habitual es permanecer unas ocho, si cae en invierno. El Ramadán se celebra durante el noveno mes lunar y empieza con la aparición de este satélite en fase creciente el último día de «Sha’ban» (octavo mes en el calendario selenita islámico). Según cuenta la tradición, se conmemora la revelación de los primeros versos del Corán por parte de Alá al profeta Mahoma.

Dependiendo del lugar del mundo en el que se halle la persona, el ayuno diario y las oraciones empiezan y finalizan a una hora concreta siempre en función de la salida y puesta del sol. En Alicante, la comunidad a la que pertenece Abde, el ciclo de abstinencia arrancaba a las cinco de la madrugada y concluía a las diez y media de la noche. El sacrificio, que para un sujeto cualquiera es reseñable, para un deportista de élite supone un reto superlativo. El gasto de energía se debe prever adaptando los biorritmos y cambiando diametralmente la costumbres nutricionales ordinarias, con lo que eso supone para el funcionamiento fisiológico del organismo.

Antes de empezar el ayuno («sawm»), los miles de millones de musulmanes repartidos por todo el mundo se levantan para tomar el «Suhoor», una comida a base de leche, dátiles, zumos y té que precede al «Fajr», el primero de los cinco rezos del día. Una vez se pone el sol, se procede al «Maghrib» (cuarta oración) que pone fin al ayuno de ese día. Lo más habitual es ingerir unos dátiles y un poco de leche cuando se acaba el rezo y así preparar el organismo para la cena, que suele constar de una sopa («Harira») con legumbres, carne de pollo, vaca o cordero, dátil, especias y pan árabe.

Portento físico

A Abde le llegó el Ramadán justo cuando Manolo Díaz le convirtió en titular indiscutible. A pesar de la enorme dificultad de compaginar las necesidades deportivas con las religiosas, el marroquí, de 19 años, ha sido capaz de disputar todos los minutos en los tres partidos que ha jugado el Hércules durante este periodo sagrado (Cornellà, Llagostera y Badalona), en todos estuvo estelar. Al canterano le vino bien los aplazamientos por covid. El jueves recupera su rutina. Toca recobrar fuerzas, su talento es fundamental para que el club logre su objetivo.

Raúl, cuatro días sin un diagnóstico médico

El lateral se quedará fuera de la convocatoria el sábado por molestias en el bíceps femoral

Miserias mayúsculas. Cuatro días ha necesitado Raúl Ruiz para saber que la lesión que le sacó del partido en Badalona el pasado sábado está localizada en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El canterano se sometió al examen radiológico el martes al caer la tarde, más de 72 horas después de su percance, y no fue hasta ayer que los datos arrojados por las pruebas llegaron a manos del especialista encargado de calibrar la gravedad de los resultados. El parte facilitado por el club no precisa si hay o no rotura ni la dimensión, en caso de existir.

El lateral alicantino está descartado al 100% para entrar en la lista de convocados del partido del sábado, frente al Cornellà. Más fácil resultará, a juzgar por el parte, que regrese al once, si Manolo Díaz lo estima oportuno, el martes, ante el Lleida, de nuevo en el Rico Pérez, esta vez a las 20 horas. Tampoco ha superado su rotura del bíceps femoral Kévin Appin y será baja el fin de semana. Mejor lo tiene Tano Bonnín, que evoluciona favorablemente, aunque sigue siendo duda.