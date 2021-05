El lento ritmo en la venta de entradas desconcierta al Hércules

No esperaba el Hércules una respuesta tan floja de la afición en un partido tan importante como el del sábado ante el Cornellà en el que se juega buena parte de sus posibilidades de alcanzar la Liga Pro. Tras el visto bueno de Sanidad de permitir 4.000 aficionados en el Rico Pérez (una cifra superior a lo que venía pidiendo durante meses), el siguiente paso fue poner precios populares para los poseedores del Carnet Compromiso y el doble para el público en general. La única exigencia es que solo se pueden comprar a través de Internet.

No agotará el Hércules todas las entradas salvo sorpresa mayúscula. El ritmo de la venta es muy lento y anoche el club no había llegado a las 2.000 localidades vendidas pese a que puso en marcha un nuevo plan. El club adelantó a la tarde de ayer la venta de entradas al público en general, mientras que decidió mantener los precios reducidos a los poseedores del Carnet Compromiso. Solo se pueden adquirir online las entradas en la web https://hercules.compralaentrada.com/, aunque el Hércules valora la posibilidad de abrir la taquilla el mismo día del partido para la venta presencial. Para acceder a la grada será preciso aportar el Documento Nacional de Identidad y el justificante de compra de la localidad, dado que las butacas son nominales e intransferibles, no pueden ser cedidas terceros. El Hércules pide, para poder respetar las medidas anticovid, que los espectadores lleguen al estadio con suficiente antelación para evitar aglomeraciones, por ello, las cuatro puertas que estarán habilitadas para acceder al interior del terreno de juego se abrirán una hora antes del partido.

El desconcierto del Hércules es considerable por la importancia del partido del sábado con mucho en juego aunque espera que se anime por la proximidad al día del encuentro.

Sin Tano, Raúl ni Appin

El encuentro es vital para el Hércules para dejar encarrilada la clasificación para la Liga Pro. El Cornellà tiene el pase muy cerca con 39 puntos y un empate le podría servir incluso para sellar su clasificación matemática. Las bajas del Hércules son muy sensibles, pero toca amoldarse lo antes posible en la recta final de la temporada para evitar lo que sería una tragedia deportiva. Ni Appin, ni Raúl ni Tano para una auténtica «final» por la Liga Pro. El centrocampista francés ya se perdió el encuentro en Badalona por una lesión muscular y es difícil que puede jugar lo que resta de temporada en los partidos del próximo miércoles ante el Lleida y posteriormente en Llagostera. Es una ausencia de gran importancia para mañana por la gran labor que viene realizando toda la temporada en el centro del campo. Su puesto todo apunta a que lo ocupará de nuevo Armando Ortiz formando pivote con Moyita en la «sala de máquinas» del terreno de juego.

Tampoco estará Raúl Ruiz con otra lesión muscular que sufrió en el partido en Badalona. El parte médico indica que está pendiente de evolución, con lo que se desconoce si estará en condiciones de regresar el miércoles. Su recambio natural es Javier Pérez, que ha jugado durante una parte importante de la temporada y siempre ha dado un buen rendimiento en el terreno de juego.

En el caso de Tano, aunque Manolo Díaz no lo ha descartado al cien por cien, sus posibilidades de jugar son mínimas y sí que apunta a reaparecer en el encuentro del miércoles ante el Lleida. De esta forma, Moisés y Correia volverán a ser la pareja de centrales del Hércules en el vital encuentro de mañana ante al Cornellà.

El problema de las lesiones ha sido una constante en el conjunto blanquiazul a lo largo de toda la temporada. Pocos han sido los jugadores que se han librado.