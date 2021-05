Manolo Díaz: «No hago cuentas, si ganamos los de casa se acabó»

La tensión se palpa en el rostro de Manolo Díaz. Tres partidos para saber si el Hércules jugará la próxima temporada en la Liga Pro o por el contrario acaba por primera vez en su historia en la cuarta categoría del fútbol español. El técnico del conjunto blanquiazul pone todos sus sentidos en el encuentro del sábado en el Rico Pérez (18.00 horas) ante el Cornellà. «Estamos en el tramo final y no hay nada asegurado, si somos capaces de ganar el sábado todavía quedará, no podemos estar tranquilos ni bajar los brazos porque no hay nada hecho. Si ganamos sí que daríamos un paso adelante importante pero va a ser un partido muy complicado», afirma el técnico del Hércules, que espera un rival muy exigente. «Espero un equipo como en los últimos años, muy competitivo, muy serio, que no nos lo va a poner nada fácil. El Cornellà no es solamente su campo, fuera también lo hace muy bien y además son sabedores de que dos de los tres resultados le valen para meterse en la Liga Pro», señala.

Díaz destaca la concentración de la plantilla después de conseguir 10 puntos de 12 posibles. «Mantiene la misma tensión e incluso más, los jugadores saben que llega el final y que para lograr el objetivo es ahora cuando todo el mundo debe estar empeñado en no cometer errores. Cualquier error de los que hemos tenido te pueden penalizar y luego es muy difícil remontar. Los partidos son muy cerrados», avisa el entrenador del Hércules, que se alegra de poder jugar con el mayor número de espectadores de toda la temporada. «Está claro que es una ventaja para nosotros, hemos ido a campos que ha sido al revés como en Badalona. Para el jugador es una motivación y un aliciente extra. Es importante que venga cuanta más gente mejor porque es apoyo y los jugadores lo notan en el campo», señala.

El Hércules intentará repetir el buen partido que realizó en el último encuentro en el Rico Pérez. «Me gusta hacer valoraciones al final, cuando llegas quieres cambiar muchas cosas en poco tiempo pero la competición no te lo permite. Los resultados demandan inmediatez, me gustó la intensidad y las formas del último partido e intentaremos que se repita en este encuentro, afirma el técnico, que tiene claro que va a ser complicado jugar igual sin la presencia del lesionado Appin: «No es fácil. Las características de Kévin te permiten jugar con cierto desasosiego y con más jugadores de perfil ofensivo porque tiene la capacidad de ocupar mucho espacio, de recuperar muchos balones y de hacer ese trabajo de sostén que ha demostrado todo el año y últimamente con más claridad. No es fácil porque cada jugador es diferente pero tenemos futbolistas que si bien no van a robar tantos balones sí que pueden hacer un trabajo similar con mucha entrega».

Díaz destacó como clave de la buena marcha del equipo el buen papel de los jugadores que salen del banquillo. «Es un reflejo de que el jugador que no juega entrena más, entrena bien, es una constante desde que llegué. El hecho de que aporten los jugadores del banquillo demuestra que no se abandonan, que todo el mundo quiere sumar y que si solo tienen que jugar cinco minutos se entregan. Eso te da para que el entrenador pueda contar con más jugadores y sumamos más», afirma el técnico del Hércules. «Es cierto que llevamos varios partidos en esta fase jugando con un once más definido, pero es lo que requerimos a estas alturas de la temporada. De momento está saliendo bien», añade.

En cuanto a si vaticina que en estos partidos (Cornellà y Lleida) en casa se puede resolver al pase a la Liga Pro, Díaz habla con claridad. «Dependemos de nosotros. Si somos capaces de ganar estos dos partidos se acabó, pero solamente podemos pensar en el sábado, después ya se verá todo más claro y ya sabremos si podemos cerrarlo el miércoles o jugárnosla en Llagostera el todo por el todo», afirma el entrenador del conjunto blanquiazul.

Sobre qué necesita hacer el Hércules para ganar mañana al equipo catalán, Díaz lo tiene claro. «Tenemos que hacer muchas cosas que estamos haciendo hasta la fecha. Si el equipo es capaz de mantener la línea vamos a tener muchas posibilidades de ganar. Apenas nos han generado ocasiones de gol en los últimos partidos y nosotros creamos bastantes y algunas claras. Si seguimos así vamos a tener muchas opciones», concluye el entrenador del Hércules, que afronta los últimos tres partidos de la temporada con la clasificación para la Pro al alcance de la mano.

El Hércules está disputando una segunda fase que nada tiene que ver con lo realizado en la primera. Después de firmar cuatro derrotas consecutivas, la reacción del conjunto blanquiazul ha sido evidente dejando encarrilada la clasificación para la Liga Pro. Después de perder en Lleida en el partido que abrió la repesca, el equipo de Manolo Díaz ha conseguido diez puntos de los últimos doce, empatando en Badalona con el gol de Manu Garrido. La situación en la que se metió el Hércules era tan complicada que tiene que seguir ganando partidos para conseguir el objetivo. Cada vez más cerca, pero todavía queda mucho por remar. Tres jornadas para solventar una dura papeleta.