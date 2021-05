Operación 4.000: más rebaja en las entradas y «streaming» de pago

Llegar a las 4.000 personas dentro del estadio. Eso es lo que persigue el Hércules con su decisión de abaratar al máximo las entradas, habilitar una taquilla el día del partido (para quienes no estén familiarizados o no se fíen de las compras online) y cobrar a todo el mundo la emisión en «streaming» del partido frente al Lleida, posea o no el carné Compromiso.

Boletos a dos precios: 5 euros para los cerca de 3.000 portadores de la tarjeta de fidelización expedida por la directiva blanquiazul en verano y 10 para el resto. Ambos importes afectan a las tres gradas que se abren al público: fondos, tribuna y preferente baja. Además, en esta ocasión, no habrá prioridad para nadie en la adquisición de los pases. Todo el mundo ha podido acceder a la web desde la medianoche para reservar un asiento que, en el caso de los poseedores del carné Compromiso, debe ser el mismo que eligieron al tramitar dicha tarjeta.

Ellos, los «abonados», los que desembolsaron en su momento 50 euros como muestra de fidelidad a la entidad, tienen la oportunidad de adquirir otro billete al mismo precio que el suyo: 5 euros.

Después de haber sido incapaz de agotar el papel en la cita crucial con el Cornellà, la propiedad ha optado por dar más facilidades –aprovechando el horario nocturno– y abrir las taquillas del Rico Pérez para que la venta de entradas no sea solo a través de internet. Eso sí, será el mismo día del partido, desde las seis de la tarde hasta el inicio del encuentro: 20 horas. Cada asiento se asigna a una persona, de ahí que sea imprescindible enseñar el DNI en los tornos de las cuatro únicas puertas que recibirán público, no más de 1.000 por cada una de ellas según indica el protocolo anticovid facilitado por la Generalitat.

Esta vez, la emisión del partido en «streaming» no será gratuita para nadie. Todo aquel que prefiera seguir el desarrollo del choque por el servicio de pago por visión que ofrece el Hércules desde el comienzo del curso está obligado a pasar por caja. Los «abonados» pueden adquirirlo por 7 euros y el resto por 15. Ambos importes no incluyen los gastos de gestión, que rondan el euro.

El Hércules quiere que los futbolistas sientan el abrigo de la hinchada en el partido más importante del curso en casa. Lo es, básicamente, porque el equipo de Manolo Díaz fue incapaz de superar al Cornellà el pasado sábado y se arrojó al vacío. Ahora necesita amortiguar el golpe y cuanto más público anime desde la grada, más fácil será que el proyecto no se estrelle y acabe hecho añicos.