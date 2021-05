Dos triunfos para no descender

Si el proyecto de Carmelo del Pozo no es capaz de ganar sus dos últimos encuentros de Liga dará con sus huesos –y es literal– en el despropósito más grande de su casi centenaria historia. Al equipo de Manolo Díaz solo le vale una cosa: imponerse al Lleida este miércoles en casa (20 horas) y al Llagostera, en el cierre de la temporada, sobre el césped artificial del minúsculo campo del club gerundense. Todo lo que no sea sumar 6 puntos, no valdrá para nada.

El triunfo de los catalanes en La Nucía, ayer, con un tanto de Dubasin a los 22 minutos, pone muy cuesta arriba la consecución del objetivo a un vestuario que solo ha sido capaz de jugar bien durante 90 minutos una vez, precisamente frente a quien puede ser el juez en la cita definitiva.

Se le olvidó muy pronto al Hércules la manera de jugar al fútbol que exhibió en su estadio ante el Llagostera. Tanto es así, que los alicantinos son el único equipo de todos los que están aún en la pelea por meterse en la nueva competición que perdió su duelo. Todos los demás hicieron bien su trabajo y sumaron los tres puntos en liza. El desastre se intuye, aunque todavía hay un hilo de esperanza, apenas perceptible, para aferrarse a él y evitar un naufragio que puede resultar definitivo a todos los niveles, no solo el deportivo.

La paradoja del Lleida

Lo más próximo es la cita de pasado mañana, a las ocho de la noche. Los blanquiazules reciben a esa hora a un Lleida que ha quedado en una situación muy comprometida. Están estrangulados por una paradoja siniestra: si no ganan en Alicante, se quedan sin opciones; pero si vencen, lo normal será que también, ya que dependerían del resultado del Llagostera en la última jornada, que recibiría a un Hércules hundido después de consumar su descenso a la catacumba días antes y viajaría sin ninguna necesidad de competir.

Puede que eso le reste pulsión al bloque de Manuel Casas, «Molo», en su desplazamiento al Rico Pérez, mas eso nadie los puede garantizar, así que bien haría el conjunto de Manolo Díaz saltando al campo como si en ello le fuera la vida... que seguro que le va.

En la última jornada, aún sin horario, si el Hércules sigue con vida, volverá a ponerla en juego en el municipal del Llagostera, un campo de hierba sintética, duro, gastado y con las dimensiones mínimas. Lo ha visitado tres veces, perdió en dos ocasiones y ganó en una (0-1, 2017).