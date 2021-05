La Federación rechaza aplazar el Llagostera-Hércules, que se jugará el este domingo, al mediodía

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha sido sensible a la petición formulada de manera conjunta por el Hércules y el Lleida. Ambos clubes habían solicitado a Competición que les aplazara la última jornada de Liga para disponer, al menos, del mínimo periodo de recuperación de sus futbolistas, ya que las dos plantillas se enfrentan mañana, miércoles, a las 20 horas, en el Rico Pérez. No ha sido posible. El comité ha fijado para este mismo domingo, a las 12 del mediodía, el desenlace de la segunda fase en el grupo 3-D, la que decidirá quién ingresa en la Liga Pro.

La RFEF envió una comunicación a los dos clubes las razones por las que rechazaba postergar el último encuentro de la segunda fase: «Las referencias a los partidos sobre los que fundamenta la solicitud han sido fijados en las fechas correspondientes dentro del campeonato, no sufriendo alteración alguna ni concurriendo causa que pudiera hacer variar el calendario de la competición». Para la Federación, la falta de descanso y el agravio que sufren Hércules y Lleida con respecto al Llagostera no es suficiente motivo para modificar el horario de una jornada, perjudicando con ello a quien, como en el caso del club alicantino, no sufrió contagios por covid en su vestuario. Por tanto, apostilla el comunicado: «Ambos partidos se disputarán el domingo 23 de mayo, a las 12:00h».