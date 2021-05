La familia Ortiz sigue

El constructor no tiene intención alguna de negociar la venta de la SAD blanquiazul salvo que el precio a convenir para el posible traspaso de poderes satisfaga el valor que, a su juicio, tiene la entidad. A pesar de la enorme deuda que pesa sobre ella y la caída a la cuarta categoría del fútbol español por primera vez en casi 100 años, el magnate se mantiene inamovible en su idea de recuperar lo invertido en las dos últimas décadas, una cantidad que él fija en más de 40 millones de euros según, eso sí, sus propias cuentas.

Enrique Ortiz dice, siempre que se le pregunta, que el valor sentimental que tiene el Hércules para su familia –después de todo lo vivido desde que él asumió el control en 1999– es incalculable. Lo único que ha cambiado en su forma de pensar desde entonces es que ahora, tras 21 años de escasos éxitos y multitud de fracasos, está dispuesto a convenir que en algo, –lo justo–, sí se ha equivocado.

Esta tímida asunción de culpa no es suficiente para considerar que deba apartarse de la propiedad ni renunciar a ella. Enrique Ortiz tiene muy claro que el Hércules de Alicante le pertenece a él y a su clan familiar y por eso no se le pasa por la cabeza desligar su apellido del escudo.

El constructor, con dos yernos futbolistas profesionales, uno de ellos aún en activo, sostiene que, con la experiencia y la implicación futura de ambos, todavía puede lograr su objetivo de devolver a la entidad al fútbol profesional, un umbral del que ahora está un peldaño más lejos que cuando asumió el control total de la SAD alicantina un mes antes de que los 90 expirasen.

Ortiz asegura, cuando se le cuestiona por el asunto, que nunca ha recibido una oferta formal de adquisición del club, que nadie, a título personal o como representante de un grupo inversor, se ha dirigido a él personalmente con una propuesta seria y solvente que garantice la supervivencia del Hércules sin su financiación. Nadie. Nunca. Lo defiende aunque con esa defensa eche por tierra la palabra de colaboradores suyos, hombres de suma confianza que, no hace tanto, dijeron públicamente justo lo contrario.

Los Ortiz continúan y, a juzgar por las sensaciones que transmite el empresario en la distancia corta, no será por un periodo insignificante.

Como creador de la firma Ortiz e Hijos le compró –el 29 de noviembre de 1999–, al ya fallecido Antonio Asensio el paquete accionarial mayoritario de la entidad por 364 millones de pesetas, el equivalente al 67% del capital social. Se convirtió en el accionista principal y, por ello, también desembolsó otros 240 millones de las extintas pesetas que el Hércules le debía al dueño por el pago de las nóminas de la última temporada. La operación, impulsada por el entonces alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, se cerró en 604 millones de pesetas (3,6 millones de euros).

Además, el constructor más popular de Alicante, asumió la deuda que arrastraba el Hércules: mil quinientos millones de pesetas, algo más de 9 millones de euros. El déficit se multiplicó notablemente. De hecho, en el último concurso de acreedores, se reconoció una deuda superior a los 45 millones de euros después de haber pasado por dos situaciones de quiebra antes de someterse finalmente a la ley concursal. Los Ortiz se perpetúan y lo hacen defendiendo que el proyecto del año que viene, aún en pañales, será uno que aspire al ascenso, eso sí, a menor coste que el último.

Última reunión con toda la plantilla y sin Manolo Díaz

Toda la plantilla del Hércules y la mayor parte del cuerpo técnico se citó ayer al mediodía en el Rico Pérez para formalizar la despedida de un curso trágico. Los jugadores acudieron al estadio para recoger sus pertenencias –la mayoría de ellos sabiendo que no regresarán en julio a los entrenamientos del equipo–, despedirse de sus compañeros de vestuario y de los trabajadores de la entidad. El cuerpo técnico estuvo presente con Alejandro Esteve a la cabeza. Quien no se personó en el acto ceremonial –que se cerró con una ovación cerrada de los presentes– fue Manolo Díaz. El preparador madrileño no sabe si le ofrecerán la renovación.