Raúl Ruiz: «Este club será muy grande en cualquier categoría»

Alicantino, roto por dentro, lloroso por fuera. Destrozado físicamente, emocionalmente hundido, pero dando la cara también en los peores momentos. Raúl Ruiz, que ni siquiera se pudo vestir de corto por sus molestias musculares, explicó sus sensaciones tras la finalización del choque en Llagostera, el único que se dirigió a los medios. «Después de algo así no se puede decir nada. Qué vamos a decir. Todo el mundo sabe cómo se ha producido. El problema no es hoy. En un campo como este puedes empatar, es normal. Esto viene de atrás, que no hemos estado a la altura. Queda agachar la cabeza, pedir perdón, pedir disculpas... no podemos hacer otra cosa», lamentaba el lateral diestro del Hércules tras consumarse la caída del equipo a la cuarta categoría del fútbol español.