Alicante: una ciudad sin fútbol a su altura

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes a la última revisión del padrón municipal (año 2020), Alicante es la undécima ciudad de España en cuanto a número de habitantes, con 337.482. Pese a esta privilegiada posición y a ser uno de los principales reclamos turísticos nacionales, en la temporada 2021/22 su mejor club de fútbol tendrá que militar en la nueva Segunda RFEF.

Repasando las ciudades con mayor número de habitantes, Alicante es la más poblada que no tendrá equipo de fútbol en las tres máximas categorías del balompié nacional la próxima campaña. El cambio de la Federación para tratar de ampliar el número de ligas profesionales a tres no ha sido aprovechado por el Hércules, que desperdició la oportunidad no solo de ascender a Segunda División sino, al menos, de quedarse en el tercer escalón competitivo.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao sí tendrán algún equipo en LaLiga o en Primera RFEF. La capital murciana, con el histórico Real Murcia también en horas bajas, salvó la papeleta gracias al UCAM.

Pérdidas económicas

La presencia del Hércules en las catacumbas del fútbol español supone no solo un golpe moral a la honra del aficionado alicantino, también es una nueva oportunidad desaprovechada para crecer económicamente de la mano de uno de los sectores más férreos de España, como es el fútbol, sobre todo en la época «post-pandemia», con los estadios acogiendo de nuevo a los aficionados.

A la menor cifra de ingresos derivada de los apartados propios de este deporte, como podrían ser la televisión, taquillas o traspasos de jugadores, va acompañada también una rémora que repercute directamente en actividades económicas de la propia ciudad.

El estudio «Impacto económico, fiscal y social del fútbol profesional en España» realizado por la consultora PwC para LaLiga en 2018 estima que, en los clubes de Primera y Segunda División, el gasto medio en día de partido por persona alrededor del estadio en restauración y merchandising fue de 29 euros, el de transporte y párking de 19 euros y el de alojamiento, en el caso de los aficionados que tuvieron que pernoctar fuera de casa, de 122 euros. Cifras que lejos del fútbol profesional se diluyen a la máxima expresión.

El recuerdo de la 2008/09

La situación actual del fútbol en Alicante dista mucho de la que se dio no hace demasiado, poco más de una década. Entonces, en Segunda División convivieron Hércules y Alicante durante un curso, en la temporada 2008/09.

Aquel año, Alicante era una de las cinco ciudades que tenía más de un club en el fútbol profesional, junto a Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia. Por no hablar del punto álgido del fútbol alicantino: en la 1939/40, el Hércules militó en Primera y el Alicante en Segunda. Otra época. Otra realidad para la afición alicantina.