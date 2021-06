La afición del Hércules no se rinde y medita seguir movilizándose

Quique Tévar, presidente de Asociación Herculanos, destacó su satisfacción por el seguimiento que tuvo la convocatoria de protesta. «Estamos tranquilos porque nosotros hemos hecho los deberes, ahora vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas antes de empezar a confeccionar una nueva hoja de ruta», señaló el portavoz de la peña blanquiazul, que se siente «defraudado» con los políticos y con la asociación de veteranos del Hércules, que decidió desmarcarse de la protesta.

Tévar tiene claro que no cierra la puerta a nuevas manifestaciones, pero para ello «debe cambiar el escenario». «Ahora mismo no tendría sentido realizar otra protesta, solo lo haremos si se produce algún cambio», afirma el representante de Asociación Herculanos, que espera que aparezcan «inversores de reconocida solvencia para forzar a Ortiz a que cumpla su palabra».

Por su parte, Sergio Fabra, de Unidad Herculana, también se siente defraudado por el paso atrás dado por los políticos y tiene muy claro que no cesará en la lucha hasta «ver un Hércules sin Ortiz». Para el portavoz herculano, «lo más importante independientemente de que se acabe consiguiendo o no, es que la afición ha demostrado que quiere luchar». «La afición ha demostrado que está muy viva y nadie entiende que Ortiz quiera seguir en el Hércules si nadie le quiere allí», señaló Fabra, que también aguarda a los movimientos por parte del club para confeccionar una nueva hoja de ruta. Lo que tiene claro la afición es que no se va a rendir, aunque también es consciente de que no va a ser fácil la salida de Ortiz.

La protesta fue convocada por varios colectivos de aficionados, como Asociación Herculanos o Unidad Herculana, y contó con el respaldo de numerosas peñas del equipo, que la próxima temporada competirá en Segunda División RFEF, la categoría más baja en su casi centenaria historia. Durante varios puntos de la marcha, que tenía como lema «Ahora o nunca», se fueron sumando aficionados a la manifestación, sobre todo en La Rambla, donde el número de manifestantes fue creciendo de forma exponencial.

Parálisis deportiva

Desde que acabó la temporada con el empate en Llagostera y el descenso del Hércules a la cuarta categoría, no ha vuelto a moverse nada en el conjunto alicantino. Ni siquiera se sabe si seguirá Carmelo del Pozo, aunque tiene un año más de contrato y en principio seguirá como director deportivo del equipo salvo un giro de la situación del club. La planificación deportiva todavía no ha podido comenzar por el gran número de interrogantes que envuelve a la entidad blanquiazul en estos momentos. Silencio en todos los frentes.

Por otro lado, el exentrenador del Hércules Antonio Moreno será el encargado de dirigir al primer equipo del FC Jove Español de San Vicente la próxima temporada 2021/2022. Buen conocedor de la Tercera División, Antonio Moreno ha estado al frente del filial del Hércules las últimas cuatro temporadas, llegando a dirigir al primer equipo la penúltima campaña en Segunda B, con buenos resultados hasta la suspensión de las ligas por la pandemia. Con el filial blanquiazul consiguió el ascenso desde Preferente, manteniendo la categoría en Tercera la temporada siguiente. El nuevo técnico del Jove tiene un estilo muy definido y llega al equipo de San Vicente para «intentar sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores».

Barcala se remite a la declaración institucional y elude valorar la manifestación del domingo

El alcalde de Alicante no quiso profundizar más en la grave crisis por la que atraviesa el club

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se remitió ayer a la declaración institucional realizada el pasado jueves por todas las fuerzas políticas del ayuntamiento de la ciudad para valorar la actual y delicada situación institucional del Hércules CF.

«La semana pasada hice unas declaraciones que fueron seguidas de una acción. La acción fue la declaración institucional que el Ayuntamiento, por unanimidad de los grupos políticos, aprobó el jueves», indicó.

Barcala recordó que en la declaración se exhortaba al club, a la sociedad y a la afición a dar «unos pasos y marcar unas reglas» con los que se debe «ir avanzando».

«No hay más declaraciones ni valoraciones», dijo el alcalde de Alicante, quien tampoco quiso analizar la manifestación de aficionados del Hércules del pasado domingo, en el que más de un millar de personas pidieron un cambio en la gestión del club.

«La manifestación se hizo como la afición entendió que debía exteriorizar y no tengo más que respetar esas decisiones», concluyó el alcalde, ya más comedido en sus declaraciones acerca del Hércules que la pasada semana poco antes de ser convocada la manifestación de los aficionados del equipo blanquiazul.