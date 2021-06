El abogado Toni Freixa se postula como el nuevo manager general del Hércules

Toni Freixa desembarcará en el Hércules en los próximos días si no se produce un giro radical de los acontecimientos. El abogado catalán, excandidato a la presidencia del Barcelona, ha sido el elegido por Enrique Ortiz para liderar el nuevo proyecto de la entidad blanquiazul. Freixa se reunió ayer en el club con el constructor alicantino y con Valentín Botella para concretar los detalles de la operación. Ortiz seguirá siendo el propietario de Hércules y el máximo accionista mientras el abogado catalán se encargará en principio de la gestión y del día a día de la entidad asumiendo la función de manager general. Entre las tareas asignadas a Freixa se encuentra la búsqueda de socios inversores para tratar de conformar un presupuesto de garantías, ya que la intención de Ortiz es la de rebajar su aportación económica para la próxima temporada en la que el Hércules militará en la cuarta categoría del fútbol español tras una decepcionante temporada.

Freixa está recopilando estos días información del club para presentar a Ortiz una nueva estructura de todos los estamentos con el fin de recibir el visto bueno y empezar a trabajar. El abogado catalán no será socio inversor junto al constructor alicantino y su misión se centrará en gestionar la entidad de la forma más profesionalizada posible.

Lo que parece claro es que Ortiz no tiene intención de vender el club, solo está buscando un socio para gestionar y resucitar a un equipo hundido en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Freixa tomó contacto con los mandatarios del Hércules a través de Botella, quien fue directivo de la Federación Española, con el que mantiene una excelente relación personal. La reunión tuvo lugar en la sede del Hércules y, posteriormente, en una comida en un conocido restaurante alicantino para avanzar sobre el nuevo modelo de club que se quiere instaurar en el Hércules después de muchos años de fracasos.

El excandidato azulgrana ya ha viajado dos veces a Alicante para reunirse con la estructura técnica de la entidad. En principio, Freixa se ha comprometido a gestionar la aportación de un inversor que capitalice el proyecto deportivo y permita al Hércules subir, tan pronto como sea posible, a la Primera RFEF.

Toni Freixa (Barcelona, 1968) es abogado y lleva mucho tiempo ligado al fútbol, su gran pasión. Su sueño era convertirse en presidente del Barcelona, pero no ha podido ser y se muestra ilusionado con el proyecto de gestionar un Hércules con el que debe partir prácticamente desde cero.

Fue este año por segunda vez candidato a unas elecciones a la presidencia del Barça. En 2015, cuando también pasó el corte, finalizó en cuarta posición tras Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta y Agustí Benedito. En esta ocasión, Freixa fue junto a Laporta y Víctor Font los únicos tres aspirantes capaces de superar el corte. Si Freixa hubiera ganado las elecciones, el exjugador del Barça y ahora entrenador Lluís Carreras iba a ser su director de fútbol. El aspirante también pretendía crear un «estilo Barça» reconocible en una secciones que buscaba reforzar. La cantera como base de las secciones, mejorar la rentabilidad, potenciar equipos femeninos en todas ellas, respetar a los directores deportivos y entrenadores actuales y potenciar la animación y la asistencia en el Palau eran sus objetivos en ese capítulo. Ahora está por ver de su experiencia lo que quiere trasladar al Hércules y si tiene el respaldo y la tranquilidad suficiente para trabajar.

El abogado catalán tiene intención de presentar su proyecto la próxima semana para recibir el visto bueno y ponerse manos a la obra.

El club debe tomar una decisión en breve sobre Carmelo del Pozo

Se avecinan muchos cambios en todas las estructuras de la entidad con la llegada de Toni Freixa para encargarse de la gestión del Hércules. Uno de los puntos que la entidad deberá resolver cuanto antes es el futuro de Carmelo del Pozo como director deportivo del club. Le queda un año de contrato en el Hércules aunque no consiguió el objetivo de meter al equipo en la Primera RFEF. Con un club totalmente remodelado como es la intención su continuidad a priori no parece fácil, aunque de momento no hay ninguna decisión tomada al respecto.

Por otra parte, lo que también se ha esfumado es la posibilidad de conseguir alguna plaza de Primera RFEF por la renuncia de algún equipo, algo que ha quedado totalmente descartado tras la reunión de los 40 equipos con la Federación Española para poner las bases de la próxima temporada. Toca centrarse en la Segunda RFEF y en conseguir el ascenso cuanto antes. El único movimiento que ha hecho el club de forma oficial ha sido la creación del Consejo Social para que la afición pueda tener voto en las decisiones de la entidad relacionadas con la afición. El Hércules reaccionó tras la manifestación del pasado domingo en la que más de 1.000 personas pidieron la marcha de Ortiz. Los seguidores califican de «buzón de sugerencias» la creación del Consejo Social y exige medidas de mayor envergadura para cambiar la imagen del Hércules.