La posible entrada de Antoni Freixa en el Hércules de Alicante solo depende de una cosa: de que Enrique Ortiz sepa a ciencia cierta, negro sobre blanco, cuánto tiene que invertir él en la propuesta que le ponga encima de la mesa el abogado catalán. Hasta ahora, en las tres semanas que ya llevan de contactos, todo han sido buenas palabras, exposición de intenciones, planes, hipótesis, valoraciones... pero queda que lo expresado por el letrado se plasme en un documento contable.

El letrado catalán trabajará esta semana en las oficinas para cerrar sus cálculos y confirmar qué quiere recibir a cambio

El dueño de la SAD necesita saber realmente cuánto capital puede reunir el exdirectivo del Barça a través de los inversores que parecen respaldarle y qué retribución va a exigir por ponerse al frente de la administración a modo de mánager general, tal y como en su día ya hizo Jesús García Pitarch, cuyo salario rondaba los 400.000 euros. El constructor tiene, para cotejar, la hoja de ruta que ya le ha elaborado dentro del club. Según este presupuesto, ajustado a la baja, el Hércules necesitará un mínimo de 3 millones de euros para cubrir todos los costes del ejercicio, los fijos (gastos de personal, alquiler, proveedores, mantenimiento de las instalaciones...) y los que generen la primera plantilla y el fútbol base.

El empresario alicantino prevé bonus por objetivos para su nuevo socio, que no ha desvelado aún el importe de su retribución

Ortiz tiene bastante claro que quien aspire a ligar su nombre al proyecto blanquiazul tiene que ayudarle –directa o indirectamente–, a asumir ese monto. El reto de Freixa pasa por rebajar esa cantidad total sin que con ello se resienta la ambición en el diseño del primer equipo, que los informes técnicos, tras analizar al resto de rivales del grupo, revelan que requiere una inversión de, al menos, un millón de euros para competir en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes al ascenso. Ese «kilo» cubre las fichas de los jugadores, el sueldo del entrenador y sus ayudantes y las comisiones de las oficinas de representantes con las que se negocian las altas y las bajas.

Equipo de trabajo propio

Antoni Freixa tiene muy presente que si da el paso de involucrarse en el Hércules no será para acatar órdenes. El exdirectivo del Barça reclamará para sí plenos poderes para liderar el proyecto blanquiazul, para ponerle su sello a una gestión que no excluye, en principio, la presencia del actual director deportivo, Carmelo del Pozo, en la parcela técnica. El abogado catalán comparte el modo de hacer las cosas del segoviano, pero eso no significa que renuncie a poner al lado de este a una figura de su entera confianza porque Freixa ambiciona poder elegir a su propio equipo de trabajo.

1 millón de euros es el presupuesto mínimo para el primer equipo

Enrique Ortiz –a pesar de las múltiples voces de su entorno que le recomiendan desligarse del Hércules tras la disconformidad expresada por una parte de la afición hace 10 días–, sigue convencido de que lo mejor es no deshacerse de la propiedad porque nadie le va a pagar lo que él cree que vale. No desea vender, pero a lo que sí aspira es a realizar un desembolso menor al que ha venido haciendo hasta ahora.

2 Millones para cubrir el resto de gastos fijos que tiene el Hércules: el fútbol base, las instalaciones, propias y ajenas, el servicio médico, los viajes, el personal laboral, los proveedores...

Si, finalmente, Juan Carlos Ramírez se desliga de la propiedad (intención que no ha comunicado de manera taxativa a su todavía socio), el constructor precisará de gente que inyecte liquidez a la SAD. Y en esas está. Ortiz quiere comprobar que la propuesta de Freixa está basada en hechos reales, si su proposición goza de respaldo firme, si se ajusta a mercado. Cuando lo corrobore, aceptará y establecerá los bonus para compensar el techo salarial del nuevo mánager general.