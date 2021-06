Los contratos en vigor lastran la planificación deportiva del Hércules

El presupuesto para el primer equipo será muy inferior al de la pasada temporada, pero comienza lastrado por los contratos en vigor de varios jugadores con los que no cabe otra que negociar para evitar que el nuevo proyecto nazca de primeras con serias dificultades. No será un asunto sencillo para el director deportivo al que se le encomiende la tarea. Carmelo del Pozo tiene contrato en vigor pero su continuidad es una incógnita por la más que posible entrada de nuevos rectores. Falló en la consecución del objetivo, pero su manera de trabajar agrada en la entidad blanquiazul. No ha dejado lastres en la plantilla al firmarles a todos los jugadores que trajo un contrato de una única temporada más otro por un objetivo que no se ha conseguido.

De momento trabaja de cara a la próxima temporada pero sin poder cerrar nada por la incertidumbre que pesa sobre el club.

Pero los jugadores con contrato en vigor sí que pueden suponer un problema serio y será lo primero en atajar lo antes posible. Entre los que tienen contrato se encuentra Abde, la perla de la cantera que este año ha explotado en el último tramo de la competición. Su cláusula es de dos millones de euros, pero el club tiene claro que el internacional marroquí no va a jugar en la cuarta categoría. Aunque la versión oficial es que el jugador no está en venta, lo cierto es que se acabará vendiendo en las próximas semanas por una cantidad muy inferior a la que indica su cláusula. Hay varios clubes interesados y su marcha es cuestión de tiempo. Otros con contrato en vigor son Borja Martínez, Raúl Ruiz, Nani y Yerai, que ha jugado cedido en el Murcia. Con todos ellos están obligados a llegar a un acuerdo salvo que renegocien a la baja sus contratos si se cuenta con alguno de ellos para el proyecto deportivo. Un problema que suele alargarse y que supone ahora mismo un lastre importante a la hora de hacer números para planificar la plantilla.

En cualquier caso, ahora mismo la prioridad es resolver el futuro institucional del Hércules. A lo largo de la semana se espera que la situación arroje algo de luz para comenzar a trabajar en un nueva temporada que nace de nuevo con la obligación de lograr el ascenso y recuperar el tercer escalafón.