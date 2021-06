El Hércules examina con lupa todas las instalaciones para la nueva temporada

Lo que tiene claro Carmelo del Pozo es que en la próxima temporada no quiere ver el estadio de atletismo del Tossal ni en pintura. El director deportivo del Hércules es consciente del daño que ha causado la falta de instalaciones para entrenar con una plaga crónica de lesiones que, entre otros factores, causó el descenso del equipo alicantino a la cuarta categoría. La pista de atletismo no se utilizará este año, no reúne las condiciones para que entrene un equipo de fútbol. Esta vez se están examinando todas las posibilidades con lupa en busca de la mejor solución posible. El elevado número de lesionados durante todo el año fue uno de los problemas de una temporada aciaga en la que era prácticamente imposible repetir el once inicial de la jornada anterior por los problemas físicos.

La reforma de Fontcalent se tenía que haber acabado la pasada temporada tal y como exigió Del Pozo el pasado verano, pero se fue retrasando hasta que esa opción se fue dando por perdida a medida que pasaban los meses. Ahora, las instalaciones ofrecen un aspecto muy distinto y todo apunta a que estarán disponibles para iniciar la pretemporada dentro de tres semanas, pero nadie es capaz de asegurarlo por ahora. El único handicap de la instalación es su alto coste, ya que se estima en unos 75.000 euros anuales la cantidad que debe ir destinada a su mantenimiento. En una difícil temporada en la que se intenta recortar gastos por todas partes, supone un gran esfuerzo por parte de la entidad y ofrece dudas sobre si se estará dispuesto a asumir el coste a lo largo de todo el año o se acabará abandonando. Cualquier posibilidad cabe con la gran cantidad de incertidumbres que pesan sobre el club alicantino.

Si Fontcalent no llegara a tiempo de ser utilizado, el club maneja la posibilidad de utilizar el estadio Antonio Solana de Villafranqueza, mucho menos gravoso para las arcas de la entidad, aunque con la dificultad de compaginarlo con el Intercity, que empezará la temporada allí hasta que finalicen las obras de su estadio, y con el CFI Alicante, inmerso ahora en la fase de ascenso a Tercera RFEF. En enero de este año el club ya pidió al Ayuntamiento que le dejará utilizar las instalaciones de Villafranqueza para entrenar. Del Pozo no abandona esa idea si Fontcalent no se acondiciona a tiempo. La elección de las instalaciones para llevar a cabo el entrenamiento diario es el punto básico del director deportivo del Hércules para la próxima temporada. El duro césped del Rico Pérez, que se tuvo que utilizar durante todo el año, fue uno de los motivos de las numerosas lesiones. Los jugadores se quejaron en más de una ocasión de su dureza como uno de los culpables de su fragilidad física. No debe volverse a repetir esta temporada.