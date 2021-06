«Siempre seré y me sentiré futbolista»

Paco Peña se marcha. Lo hace con una buena dosis de canas en la barba, a punto de cumplir 43 años y siendo, como casi siempre, pilar básico de su equipo después de completar 23 temporadas como futbolista profesional. El excapitán del Hércules, el cuarto jugador de la historia blanquiazul con más encuentros oficiales en su estadística (316), deja libre el flanco zurdo del Intercity después de tres campañas vestido de negro. Aceptó la propuesta del club de Sant Joan tras rechazar una proposición de Enrique Ortiz, que quiso incorporarle a la secretaría técnica en 2018. El salario que previó el propietario para él en esa parcela –pese a ser una de las figuras ilustres de la entidad– no sedujo al defensa, que decidió seguir jugando al fútbol para ayudar a su último equipo a salir de Regional. Lo logró. Peña se desprende de la comodidad del chándal con dos ascensos en los últimos tres años y deja al Intercity mirando a los ojos al Hércules, al menos a nivel competitivo. Salvador Martí le ha convencido para que ponga su experiencia, esta vez sí, al servicio de la dirección deportiva que dirige otro herculano ilustre, Quique Hernández.

«En este deporte he estado en una montaña rusa, he vivido lo mejor y lo peor, los momentos positivos y otros muy negativos»

El lateral de Jerez de los Caballeros inicia ahora una nueva etapa después de subir a Primera tres veces, con Albacete, Real Murcia y Hércules, y de experimentar en propia carne el trauma indescriptible del descenso en cuatro ocasiones.

Peña lo deja por propia voluntad. Tenía fuerza para aguantar otra campaña, pero ha sentido que ha llegado el momento de guardar las botas en el desván y comprarse una corbata. «Seré y me sentiré siempre capitán y futbolista»,dijo el pacense en su bien medido adiós. «Voy a cumplir 43 años y llega un momento en el que un hombre tiene que encaminar su futuro profesional hacia otro lado. El club [Intercity] me ha facilitado dar este paso, y lo he dado porque creo que ya ha llegado el momento», explica Peña, que fue titular con el Hércules en 293 ocasiones y marcó 5 goles.

«El fútbol me lo ha dado todo y me marcho orgulloso porque lo hago siendo competitivo»

«El fútbol me lo ha dado todo dentro y fuera del campo. Y me marcho orgulloso porque lo hago siendo competitivo», asegura el futbolista extremeño, que a lo largo de su dilatada carrera también ha defendido los escudos de Jerez, Albacete, Levante y Real Murcia. «He vivido de todo en este deporte, lo bueno y lo malo. He tenido muchas experiencias positivas y negativas, pero me marcho con la conciencia tranquila porque siempre me he comportado de manera profesional en todos los equipos en los que he estado», esgrime el excapitán blanquiazul.

Paco Peña, que debutó en el Jerez en 1998, con apenas 20 años, llegó a Alicante en 2009, en plena canícula, y permaneció en el Hércules 9 campañas. En 2018, tras una salida abrupta del Rico Pérez, firmó por el Intercity, equipo en el que ahora anuncia su retirada tras completar tres ejercicios como capitán y al que va seguir ligado como adjunto a la dirección deportiva. El club de Sant Joan ya ha anunciado tres incorporaciones para el nuevo curso en el grupo 5 de la Segunda RFEF, dos de ellas en la delantera: el exblanquiazul Benja Martínez (33 años), y el extremo procedente del Prat Eric Jiménez (24 años). Además, ha contratado al excentrocampista del Orihuela Miguel Marí (23 años), hijo del mítico portero del Hércules en la década de los 90.