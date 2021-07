Compromiso, ilusión y lealtad, la pieza perfecta para el Hércules

No lo dudó dos veces. Sergio Mora se dirigía hacia Valencia para firmar su contrato como ayudante de Bordalás en el Valencia cuando recibió la llamada del Hércules en la que se le comunicaba que había sido el elegido para dirigir el nuevo proyecto. Dio media vuelta y varió su rumbo hacia Alicante en busca de su primera experiencia en el banquillo como primer entrenador. Carmelo del Pozo tuvo claro su fichaje tras estudiar la lista de candidatos con los que se había entrevistado. El principal requisito era el grado de compromiso con el equipo en una complicada temporada con mucha competencia en el grupo y reducción de presupuesto en el conjunto blanquiazul. Sergio cumple a la perfección con los parámetros marcados en el club alicantino. Muy vinculado a la ciudad, siempre ha tenido muy presente al Hércules, especialmente el día de su retirada como jugador. «Gracias al Hércules CF, gran recuerdo de ese ascenso del 2015, ojalá pudiéramos haber cruzado nuestros caminos otra vez. Pero por circunstancias no ha podido ser, os deseo todo lo mejor», fueron las palabras del entrenador del Hércules tras colgar las botas como jugador del Getafe. Estuvo muy cerca de firmar por el Hércules antes de decidir dejarlo, pero finalmente no pudo haber una nueva etapa como jugador. Ahora sí como entrenador, una oportunidad para Sergio Mora de liderar un proyecto.