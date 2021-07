Sergio Mora: "Quiero un Hércules del que la gente se sienta orgullosa de él"

Sergio Mora dejó claro en su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Hércules que quiere un equipo "protagonista" del que la afición pueda sentirse orgulloso de él. Además, aseguró que nunca dudó en aceptar la oferta del conjunto blanquiazul. "Era una oportunidad que no se tenía que dejar escapar. Quería venir y ayudar en este momento tan complicado y que todos juntos podamos llevar al Hércules donde tiene que estar", señaló el técnico en el Rico Pérez, que afrontará su primera experiencia como primer entrenador. "Me considero preparado, si no hubiera dado este paso tan importante. Era el momento, en el Hércules todos tenemos muchas ganas de sacar esto adelante. Ha sido muy fácil para mí".

Sobre su ideal del fútbol después de tanto tiempo con Bordalás, Mora afirma que ha aprendido mucho del técnico alicantino. "Cada uno tiene su pensamiento, pero al final sí que es verdad que tengo mucha influencia de él, hay conceptos suyos básicos que aplicaremos en nuestro juego. Muchas de sus cosas intentaremos acercaremos lo máximo posible.

En cuanto al objetivo que se propone el equipo siguió la misma línea que expuso Carmelo del Pozo días atrás: "Sabemos donde estamos y donde queremos llegar, el objetivo es estar arriba en la clasificación. Lo que prima es estar arriba todo el año y cuando llegue el momento clave luchar por el objetivo que queremos. Me consta que vamos a hacer un buen equipo, estoy contento con lo que hay y lo que puede venir, es el momento de estar todos juntos y unidos" . "Voy a ser muy exigente porque se trata de hacer un equipo para estar arriba. La predisposición de Enrique y Carmelo es muy buena", añadió.

"Trabajar, exigir y ganar". Son las claves de Mora para reconquistar a la afición después de las desilusión. " Nos hemos caído tras veces y nos hemos levantado entre todos. Es un año duro porque sabemos lo que ha pasado, hay que partir de cero, hacer más fuerza entre todas las partes y esperar que la afición nos ayude. Todos tenemos que estar en el mismo barco", añade.

Sobre qué Hércules quiere, lo tiene claro: "El Hércules tiene que ser protagonista sea donde sea, no solo en el Rico Pérez. Tiene que ir a ganar los partidos y competir. Será un equipo competitivo, con mucho carácter y que intentará dominar, jugar en campo contrario y manejar todas las facetas del juego. Es nuestra idea y seguro que lo vamos a conseguir". "El Hércules debe tener su identidad y que la gente se sienta orgulloso de él, que la afición se sienta identificado con él desde el principio".

"Respeto, responsabilidad, ilusión...". Así define Mora sus sensaciones en su primera experiencia en el banquillo. "Sé de donde vengo, lo que buscamos y no hay nada mejor que asumir eso para empezar a trabajar lo antes posible, empezar a exigir a los jugadores, a Carmelo, a Enrique, a todos para que la afición al final se identifique con el equipo, se sube a nuestro barco y cuanto más seamos mejor".

Mora agradeció a Bordalás todos los años que ha estado con él. "Gracias infinitas, he aprendido muchísimo, me entendió enseguida y sabía la oportunidad que tenía. Los dos estábamos de acuerdo en que tenía que venir".

"Todo han sido palabras buenas desde que he llegado, es un club que quiere hacer las cosas bien y con muchas ganas, cuantos más seamos, mejor", dijo el nuevo técnico del Hércules sobre su recibimiento. "Me he encontrado un Enrique muy ilusionado, con muchas ganas de hacerlo bien, de darme lo que pueda pedirle, muy receptivo, todo han sido facilidades", añadió.