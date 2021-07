Carlos David, seguridad y experiencia para la defensa del Hércules

Séptimo fichaje del Hércules. El conjunto blanquiazul anunció ayer la incorporación a su plantilla del central extremeño Carlos David Moreno, que procede del Cartagena. El jugador, de 35 años, firma hasta el 30 de junio de 2022, aunque con una opción de ampliar el contrato por una temporada más.

El central se formó en las categorías inferiores del Valencia, de donde pasó a la cantera del Celta. Tras militar en Teruel, Melilla y Cartagena firmó por el Huesca, con el que logró un ascenso a Segunda.

Tras cuatro temporadas en el conjunto oscense fichó por el Cartagena, con el que logró un nuevo ascenso a Segunda y donde ha permanecido en los dos últimos años.

Carlos David Moreno suma más de 240 partidos en Segunda B y más de 75 en Segunda. El club alicantino ha definido al jugador, séptimo fichaje, como un central «con una gran experiencia en la categoría, con jerarquía en la zaga y que puede jugar en ambos perfiles de la defensa». Destaca por su experiencia, su juego aéreo y su capacidad de liderazgo.

Todo apunta a que este jugador formará pareja en el eje de la zaga con Diego Jiménez, defensa fichado procedente del Recreativo de Huelva.

Carmelo del Pozo se movió con celeridad tras la marcha de Moisés a La Nucía con una propuesta muy superior a la que le ofrecía el conjunto blanquiazul. Con la incorporación de Carlos David, el equipo se refuerza con un central de garantías para una posición fundamental en la nueva temporada. El director deportivo del Hércules tenía en su agenda a Carlos David desde junio y además del conjunto alicantino también estaba interesado el Córdoba y el Numancia. Los tres equipos querían al central en sus filas en busca de un jugador de garantías. Carlos David, que cuenta con más de 400 partidos como futbolista profesional, 341 entre Segunda y Segunda División B. Aunque su participación no ha sido muy alta en las dos últimas temporadas en el Cartagena, con 31 partidos disputados entre las dos, ha sido un líder, capitán y baluarte dentro del vestuario.

De esta forma, el nuevo jugador del Hércules se convierte en el séptimo fichaje de cara a la próxima temporada tras los fichajes de Raúl González, Pedro García, Rubén Belima, Fran Núñez, Pau Miguélez y Diego Jiménez.

Los siete refuerzos y el entrenador se unen a un proyecto que echará a andar la próxima semana con el inicio de la pretemporada y en el que siguen del año pasado Raúl Ruiz, David Sánchez, Solbes (estuvo cedido en el Alcoyano), Nani, Abde y Olmedo, aunque los tres últimos pueden salir en los próximos días.

Reconstrucción total en la plantilla de Sergio Mora para afrontar una temporada que se prevé especialmente dura con muchos equipos optando a ocupar los primeros puestos de la clasificación. La Segunda RFEF arrancará en septiembre.

El Alcoyano espera cerrar la plantilla con Mourad

José Luis González, director deportivo del Alcoyano, ha calificado de «gran logro» que su equipo en la primera semana de pretemporada tenga cerrada su plantilla a falta de que se concrete el fichaje de un 9, con el que no se quiere tener prisa a la espera de lo que decida el Elche con Mourad Daoudi, para conseguir una cesión del delantero hispano-marroquí por segundo año consecutivo. Con las cuatro incorporaciones anunciadas a lo largo de esta semana, el Alcoyano ya cuenta con veinte futbolistas, un dato que según confiesa el director deportivo de la entidad «es algo que no se veía en este club desde hacía muchos años. No es lo habitual que a 40 días del inicio de la nueva temporada, el entrenador pueda trabajar con la plantilla al completo», ha indicado.