La provincia agita el mercado

El grupo V de la Segunda RFEF promete emoción y competitividad la próxima temporada. Los equipos están alcanzando ritmo de crucero en la confección de sus plantillas con los equipos de la provincia de Alicante como protagonistas de los movimientos más importantes del mercado. Hércules, Intercity, Eldense y La Nucía se están reforzando pensando en ocupar una de las primeras plazas que da acceso al «play-off» de ascenso a Primera RFEF e incluso a soñar con el primer puesto, que esta temporada supone el mayor premio posible, el ascenso directo. Para ello, los equipos alicantinos están invirtiendo importantes cantidades de dinero, especialmente Intercity y Eldense, construyendo equipos muy ambiciosos con jugadores incluso procedentes de categoría superior. Es el caso de Carlos Carmona, el fichaje estrella por el momento del conjunto de Siviero, que no ha dudado en bajar dos categorías de golpe en busca de un proyecto pensado para seguir escalando. No dudó el equipo de los «hombres de negro» en fichar a Benja, delantero que no triunfó en el Hércules, en busca de recuperar la mejor versión del futbolista. El Intercity confía en la juventud y el talento de Enzo Cabrera y del rumano Binu Bairam.

Relacionadas El Intercity se refuerza con Carlos Carmona

También el Hércules consiguió una incorporación de renombre como Carlos David, procedente del Cartagena, horas después de que Moisés rechazara la oferta de renovación del conjunto balear para fichar con un contrato más sustancioso en La Nucía. Los alicantinos han fichado a jugadores que estaban en la agenda de varios clubes importantes como Pau Miguélez o Raúl González, que se presentará mañana en el Rico Pérez. En general, los equipos se están armando con una mezcla de juventud y experiencia. Esta vez el Hércules no manda en el mercado provincial y sus compañeros de viaje en el grupo están en disposición de hacer una mayor apuesta económica en una temporada que se prevé de gran dureza.

El Eldense es de momento el equipo de la provincia que más jugadores ha fichado a estas alturas con nueve incorporaciones, destacando el delantero Manu Salinas, una de las mejores opciones que presentaba el mercado. Con René Ramos como director deportivo con la mitad de las acciones del club, el conjunto azulgrana aspira a todo esta temporada. El guardameta Guille Vallejo ha sido la última incorporación aunque no la última que hará el equipo entrenado por José Juan Romero.

Los equipos alicantinos siempre se guardan algún as en la manga esperando las oportunidades que suelen salir a medida que se acerca el inicio de la temporada, por lo que Hércules, Intercity, Eldense y La Nucía todavía tienen mucho que decir en el siempre competido mercado de fichajes de verano.

Amistosos

El Hércules anunció ayer los amistosos que disputará en pretemporada. Los rivales será Callosa Deportiva, AFE, UCAM, Villarreal B y Mestalla. El 4 de agosto será el primero.