Raúl González: "Volver al Hércules es una gran motivación"

"Lo que nunca me va a recriminar nadie es el trabajo, la profesionalidad y ayudar al equipo en todo lo que pueda, si puede ser con goles mucho mejor, pero eso lo voy a llevar con tranquilidad como siempre he hecho, los partidos me los voy a tomar como un reto cada uno", afirmó Raúl, que asegura que llega en el mejor momento de su carrera ."Para mí estos años me han ayudado para formarme. Cada temporada me ha servido para mejorar, para saber lo que tengo que hacer dentro del campo. Llego con una madurez importante que me la noto yo, puede ser un buen momento para estar aquí", señaló.

Raúl está contento con el equipo que se está configurando y augura una temporada complicada por el nivel en el grupo. "Me están gustando todos los fichajes que se están haciendo y seguro que se hace una plantilla muy competitiva , lucharemos por todo. Va a ser un grupo complicado, va a ser igual que la Primera Pro, muy difícil. Tenemos que dar un paso adelante pero sin volvernos locos, sin mirar más allá e ir partido a partido. Si vamos todos de la manos podemos conseguir cosas importantes y devolver al Hércules donde se merece, pero con tranquilidad y con calma".

"No me marco cifras, me marco objetivos. El objetivo es el primer partido. Quiero meter goles, pero si no, ayudar a mis compañeros a que los hagan, pero lo más importante es ayudar al equipo. Me motiva que me llamase Carmelo y me diese la oportunidad de estar aquí. Es muy bonito y motivante para mí. Me he encontrado un ambiente muy bueno, gente muy sana, muy bien, vamos a formar un grupo de personas estupendo y eso es muy importante", destacó Raúl en su presentación.