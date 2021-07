El Hércules lucirá un temible tridente de lujo en ataque

Pura dinamita en ataque para un Hércules que busca una temporada repleta de alegría por primera vez en mucho tiempo. Carmelo del Pozo ha formado un tridente ofensivo con Acuña, Aketxe y Raúl González que ofrece inmejorables sensaciones de cara a una temporada en la que el único objetivo debe ser el ascenso a la Primera RFEF. No ha titubeado el director deportivo del Hércules a la hora de montar un ataque muy contrastado que supera claramente la línea ofensiva de la pasada temporada. El conjunto alicantino lleva varias campañas adoleciendo de gol y en esta ocasión la entidad no ha querido quedarse corta a la hora de elaborar una plantilla de corte ofensivo a la que no pueda reprochársele la falta de puntería, algo vital en una temporada de gran dureza con equipos muy reforzados que buscarán el primer puesto que otorga el ascenso directo.