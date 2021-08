Carlos David Moreno: «No supone un paso atrás venir al Hércules, quiero devolverlo cuanto antes al fútbol profesional»

¿Cómo se fraguó su fichaje por el Hércules?

Terminé contrato con el Cartagena y tenía diferentes propuestas. En mi trayectoria he tenido más cosas positivas que negativas y eso en el fútbol no es fácil. Cuando sale una oferta como la del Hércules, que es un club histórico, no te lo piensas. Ahora mismo está en la división que está pero yo creo que el proyecto es importante y sea en la división que sea es un club que va a aspirar a estar arriba. Estoy muy ilusionado, me gusta el proyecto y con mi experiencia y mis ganas lucharemos por estar arriba y devolverlo seguro cuanto antes al fútbol profesional.

¿Qué le supone jugar en la cuarta categoría?

Para mí no es un paso atrás. Es un proyecto interesante y con el tema de la reestructuración con los grupos jugar en la tercera o en la cuarta categoría la diferencia es mínima. Es un club importante en el que tenemos que pelear por estar arriba. Estoy muy ilusionado y con ganas de poner mi granito de arena.

¿Qué puede aportar al Hércules?

Mi experiencia. En mi carrera he tenido varios ascensos y quiero aportar muchas cosas. En el equipo hay jugadores jóvenes a los que puedo ayudar en todo lo que pueda. Estoy a disposición del míster para lo que requiera. Es una categoría muy complicada con equipos importantes y esperemos con esa base y con los compañeros que han venido nuevos aportar esa experiencia que necesitamos todos.

¿Qué le parece la plantilla que se está configurando?

El recibimiento ha sido buenísimo. Hay algún compañero del año pasado y sobre todo chavales jóvenes que también se necesitan en un club, esa ilusión y ganas de dar un paso al frente. Esa mezcla es importante y podemos hacer un buen grupo y ser competitivos. Durante la temporada es importante mantener una regularidad porque es lo que va a permitir estar arriba.

¿Se plantea la temporada con el objetivo de conseguir el ascenso?

En el fútbol ya sabemos cómo hay que hacer las cosas, hay mucha igualdad, muchos equipos en la categoría tienen el objetivo de ascender y nosotros debemos marcarnos un propósito a corto plazo según me dice la experiencia. Es un tópico pero es la verdad, hay que ir paso a paso. En el fútbol, del pasado nadie se acuerda, en el futuro nadie sabe qué va a pasar y hay que basarse en el presente y en el día a día para llegar al primer partido en las mejores condiciones. Hablar de más allá es absurdo, los demás equipos también juegan, hay mucha igualdad y los pequeños detalles te van a marcar donde vas a estar. Está claro que nosotros vamos a pelear por estar arriba y el trabajo lo dirá.

¿Le han hablado de la afición y de la exigencia que va a haber esta temporada?

Cualquier club tiene una exigencia por cumplir el objetivo. Ahora mismo el club está en esta categoría por circunstancias y la exigencia nos la vamos a marcar nosotros. Si estamos bien en el día a día la exigencia va a ser menor, pero si no cumplimos será máxima por parte de la afición. Debemos estar a un nivel alto.

¿Qué le parece el grupo?

La mezcla de juventud y veteranía es importante. Todos vamos a una y la ilusión es muy grande. Hacer un buen grupo es la base. Llevamos pocos días entrenando pero se esta viendo que es un grupo muy bueno y con mucha ganas.

En el grupo V de la Segunda RFEF hay muchos candidatos al ascenso...

Es un grupo muy complicado. Cada equipo va a tener sus objetivos pero la mayoría van a querer estar arriba. Nosotros también vamos a luchar por ello y va ser muy complicado. Los pequeños detalles es lo que va a marcar. Si estamos a un nivel bueno y regular podemos competir durante todo el año.

¿Ha hablado con Sergio Mora?

Lo conocía de años anteriores de enfrentarme a él como futbolista. Es un tío serio, competitivo y esas ganas que tiene de ampliar su carrera deportiva como entrenador es importante. Siempre le he tenido un respeto importante. Si nos transmite todo ello como se está viendo esos días junto a un cuerpo técnico experimentado podemos hacer grandes cosas.

¿Qué le han parecido las instalaciones de Fontcalent?

Muy bien, tener hoy en día un sitio exclusivo para nosotros con vestuarios y campo es agradecer el esfuerzo que está haciendo el club por nosotros. Nos sentimos como en nuestra casa. Lo tenemos todo y ahora tenemos que ser nosotros los que demos el paso al frente para ir todos de la mano y conseguir el objetivo.