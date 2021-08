Abde no juega en el debut del Hércules y su futuro sigue siendo una incógnita

El futuro de Abde estaba claro que iba a ser una de las incógnitas del Hércules este verano. Un jugador de su calidad y proyección parece destinado a mayores metas que la cuarta división española, por lo que su posible salida del conjunto blanquiazul era una opción que se aceptaba como tal desde el mismo momento del descenso a Segunda RFEF.

Sin embargo, el Hércules se ha mantenido firme, al menos de manera pública, en su intención de retener a toda costa al jugador y hacerle sentir como hombre clave en el nuevo proyecto alicantino. Lo ha dicho, por activa y por pasiva, el director deportivo Carmelo del Pozo. Tajante a este respecto, el encargado de configurar la plantilla ha repetido en varias ocasiones durante las últimas semanas que el joven jugador solo saldría de Alicante en caso de recibir una oferta que fuera considerada como irrechazable.

Sea, en mayor medida o no, un pulso al entorno del futbolista para no venderlo a un precio muy bajo (su cláusula es de 2 millones de euros), el retorno a los entrenamientos y los partidos era el primer momento para comprobar el estado actual de la unión entre Abde y el Hércules.

De momento, el jugador es uno más en la disciplina herculana, a las órdenes de Sergio Mora. El primer día de trabajo en Fontcalent se pudo comprobar como tanto Carmelo del Pozo como el máximo accionista de la entidad, Enrique Ortiz, mantuvieron una distendida charla con el jugador en las instalaciones de entrenamiento. Por lo tanto, al menos a simple vista, no parece haber grandes problemas entre Abde y los mandamases herculanos.

Sin embargo, su ausencia en el primer amistoso de pretemporada en Orihuela, frente al Callosa Deportiva, puede ser una pista sobre que su futuro, de momento, no está esclarecido. Abde se desplazó junto a sus compañeros al estadio de Los Arcos y compartió banquillo con los suplentes pero no saltó al terreno de juego, ni en el once que disputó la primera parte ni en el que jugó la segunda mitad.

Varios equipos se han interesado en los últimos meses por la situación del marroquí, que con 19 años brilló a nivel individual en el tramo final de la campaña pasada (17 partidos y 2 goles) en un equipo que iba a la deriva y en el que no tuvo reparos a la hora de cargar con responsabilidad en momentos duros, pese a su juventud.

El Barcelona, para reforzar su filial en Primera RFEF, es el que más ha trascendido, pero no el único. Varios clubes españoles de Primera y Segunda División tienen en sus radares a Abde, principalmente con miras al futuro. Es decir, al igual que los culés, para que en un principio juegue con los más jóvenes.

Sin embargo, el Hércules se sigue acogiendo a los 2 millones de euros de la cláusula de rescisión (o una oferta cercana a esa cantidad) para soltar a su gran perla de la actualidad. Una vez descartada la primera oferta azulgrana por no colmar estas expectativas económicas, el paso de los próximos días debería despejar la incógnita del futuro de Abde. El Hércules le quiere, pero otros clubes también, aunque aparentemente no a cualquier precio.

Mora: «Estoy contento por cumplir los objetivos físicos y técnicos»

El entrenador del Hércules valoró de manera positiva el debut de esta pretemporada

Sergio Mora valoró positivamente el primer partido de pretemporada de su equipo, saldado con victoria frente al Callosa Deportiva. «Contento porque hemos conseguido los objetivos que buscábamos, tanto físicos como técnicos, sobre todo teniendo en cuenta la carga de trabajo que teníamos», señaló. «Hemos sido superiores en todo momento. Por sacar alguna puntilla, hemos tenido muchas ocasiones de gol y debimos materializarlas para que el marcador hubiese sido más amplio», agregó el técnico.

«En la primera parte hemos tenido más posesión y pausa porque jugamos con dos mediocentros creativos. Creo que hemos llegado menos, pero con más combinación. En la segunda nos ha costado más la creación, pero hemos sido más verticales y hemos generado más ocasiones. La valoración es positiva en ambos aspectos», especificó un Sergio Mora que se estrenaba en un partido como entrenador herculano.

«Necesitamos que todo el mundo marque goles, que todos sumen, los delanteros, los interiores, los mediocentros y, en balón parado, los centrales. Durante el año va a ser importante», finalizó Sergio Mora.