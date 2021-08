Aketxe: «Espero poder meter más de 10 goles»

Isaac Aketxe, sensiblemente fatigado y afectado por la ola de calor, explicó tras la sesión de trabajo en Fontcalent que, por mucha calidad que ofrezcan los jugadores, si no tienen capacidad de trabajo no alcanzarán el éxito.

El atacante vasco fue tajante: «El año pasado, el Hércules tenía un equipo con muy buenos jugadores que no rindió por circunstancias y se hundió tras una mala racha». Aketxe aseguró que, pese a contar con ofertas de otros equipos, apostó por el proyecto de Carmelo del Pozo «porque tenía la esperanza de poder jugar al fin con la camiseta y el escudo del Hércules después del interés por ficharme que me había trasladado el club en años anteriores», admitió.

El exdelantero del Cartagena indicó que el conjunto blanquiazul ha construido una «buena plantilla con buenos jugadores», aunque también señaló que «ahora hay que demostrarlo en cada partido y en cada entrenamiento».

Aketxe confió en romper la mala racha que persigue a los delanteros herculanos en los últimos años y dijo no sentirse intimidado por la presión de un club como el alicantino. «A mí me gusta. Estar en un campo con esta afición detrás de mí me encanta. Me gusta que me exijan desde cada entrenamiento», explicó el ariete vasco, que confió en «sumar más de 10 tantos» si dispone de minutos durante la temporada.