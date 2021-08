El Hércules se enfrenta en La Condomina a un UCAM rodado

Todas las pruebas cuentan, pero esta más que las dos primeras. El Hércules madruga hoy para viajar a Murcia y medirse con el UCAM. Lo hará en La Condomina, la vieja, la mítica, la que está dentro de la ciudad, en la ronda de Garay. Será a las 10 de la mañana para no modificar las cargas de trabajo y habrá que hacer frente a dos amenazas: la primera, un conjunto que, con el de hoy, suma siete amistosos y, la segunda, el tremendo calor. La temperatura, pasadas las once de la mañana, en el comienzo de la segunda parte, estarán por encima de los 30 grados. Todo apunta a que Sergio Mora dará los primeros 45 minutos a los hombres llamados a copar el once titular en la primera jornada de Liga y la segunda para seguir dando notoriedad a los jóvenes que deben apuntalar la plantilla a lo largo del curso. El Hércules, después de sus triunfos por la mínima ante Callosa y el combinado de la AFE, se cruza hoy con el UCAM de Sergio Moyita que ha goleado a Racing Murcia (3-0) y Mar Menor (5–0), ha empatado a uno con Yeclano, Albacete y el Al Ain saudí y ha perdido con el Atlético Pulpileño a finales del pasado mes.