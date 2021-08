El centrocampista del Hércules, Mario Ortiz, afirmó este jueves, durante su presentación oficial, que ha encontrado en el club alicantino un vestuario unido y con hambre, con el que espera lograr los objetivos que se ha marcado el club.

El jugador cántabro asumió que llega a un club "exigente", si bien recordó que es algo a lo que está acostumbrado de otras etapas, como la pasada temporada en Córdoba. En este sentido, Mario Ortiz dijo que llega a Alicante con "ganas de quitarme una espinita", en alusión al fracaso que vivió el pasado curso con el conjunto andaluz.

Se definió como un jugador "intenso al que le gusta tener el balón, ser participativo en ataque y hacer ayudas en defensa" y puso en valor la competición de Segunda RFEF, que para él está siendo devaluada de forma injusta. "Creo que va a haber más nivel del todos pensamos", aseveró el jugador, quien considera que el Hércules debe marcarse objetivos a corto plazo.

Mario Ortiz aseguró que no supone una presión sino una motivación que se le considere el cerebro del equipo y elogió la labor de su nuevo entrenador, Sergio Mora, y la filosofía que pretende inculcar en el grupo. "El estilo me viene bastante bien. Pienso que el equipo va a jugar bien, pero también que cuando toque jugar a otra cosa lo hará. Lo importante es ser versátil y adaptarse", argumentó el jugador, quien admitió que le ha sorprendido el nivel del joven valor herculano Abde. "Le he visto poco, pero es un jugador diferente que desequilibra y eso es lo difícil del fútbol", concluyó