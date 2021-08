«Seguimos avanzando en lo que queremos»

El técnico del Hércules, Sergio Mora, sigue mostrándose muy satisfecho por la evolución que ve en su plantilla de cara al inicio de la temporada oficial, tras un verano en el que, a falta de un partido, su equipo está invicto.

Después del empate contra el Valencia Mestalla valoró que los suyos fueron mejores tanto contra diez como contra once, una vez expulsado un futbolista del filial valenciano, lo que permitió a los herculanos jugar en superioridad numérica durante una hora. «Hemos tenido más ocasiones que otros días, pero no han querido entrar», valoró Mora, dando más importancia al hecho de haber controlado el partido que de no haber llegado a ganar.

«Seguimos avanzando en la idea que queremos y sigo muy contento con la actitud de todos. Poco a poco nos veo preparados para llegar al inicio de Liga», valoró el preparador madrileño.

Confirmado el debut

Por otra parte, el Hércules confirmó oficialmente ayer la fecha del partido de la primera jornada, en el Rico Pérez. Será el sábado 4 de septiembre, a las 20 horas. El primer oponente en Segunda RFEF, el Recreativo Granada.