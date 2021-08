«Llegamos muy bien al estreno»

«No le pongo nota, pero la valoración, en conjunto, es buena»

«La derrota (frente al Eldense, la única en 7 amistosos, 1-2) no es relevante, es consecuencia de la pretemporada. Hasta ese tropiezo, todos los resultados habían sido bastantes positivos. Estamos satisfechos con muchas cosas, pero hay otras que sabemos que tenemos que lograr mejorar. No quiero ponerle nota al equipo. Pese al último resultado, la valoración en conjunto de toda la fase de preparación es muy positiva», asegura Sergio Mora.

«Necesitamos mostrarnos más sólidos para no encajar goles»

«Trataremos de llegar en plenitud al partido del sábado (contra el Granada B, 20 horas, Rico Pérez), pero antes debemos apurar los días de trabajo para acabar de resolver algunos defectos que tenemos bien localizados. En los tres últimos partidos (Villarreal B, Mestalla y Eldense) hemos empezado sin la actitud que yo creo que debe tener este equipo. No podemos ir a remolque del adversario desde el primer minuto, eso no puede pasar. Nos falta fluidez de tres cuartos de campo en adelante, y tenemos que ser más sólidos atrás porque, si no es así, no vamos a conseguir nada. En los últimos amistosos hemos encajado goles y eso debemos mejorarlo sí o sí. Pero todo el mundo tiene la responsabilidad de ayudar a marcar goles, no solo los delanteros centro. Todos tienen que dar el callo», recuerda el madrileño.

«Hemos encontrado el camino hacia el gol por vías diferentes, pero es verdad que nuestros delanteros no han marcado y también debemos corregir eso. Nos ha faltado acierto en el último pase y, sobre todo, en el último remate. Y eso, la mayoría de veces, es lo que marca la diferencia», advierte el técnico blanquiazul.

«Hay fórmulas para que siga con nosotros»

«La situación de Abde es complicada para todas las partes. El jugador está soportando mucha presión siendo muy joven, de repente todo el mundo espera mucho de él y yo creo que estar tranquilos, lo que tenga que ser, será. Si se queda, será bueno para todos, y si no es así, pues el resto de compañeros darán la cara para cubrir su ausencia. Para el cuerpo técnico es un futbolista muy importante, para el club, también; así que, en la medida de lo posible, intentaremos lograr que se quede porque hay fórmulas para ello», desvela el preparador herculano, aludiendo a la posibilidad de venderlo por menos de los 2 millones que marca su cláusula de rescisión, preferentemente al Barcelona, a condición de que se quede hasta junio en Alicante en calidad de cedido.

«Es un ejemplo para todos en todo, es un gran futbolista»

«Pedro Sánchez, representando lo que representa a nivel futbolístico y también dentro del vestuario, es un ejemplo para todos de entrega, dedicación y saber hacer sobre el césped. Es un jugador versátil al que podemos utilizar en muchas posiciones y siempre jugará donde más nos dé porque siempre nos da mucho», resalta Mora del máximo goleador del equipo este verano con cuatro goles.

«Tenemos cinco días para pulir defectos»

«El Hércules va a llegar muy bien al inicio de liga. Esta semana recuperamos a Bikoro, Belima y Miguélez y eso amplía nuestras opciones. Va a ser un año duro, pero estamos listos para empezarlo de la mejor manera».

Límite, 48 horas: El Hércules confía en poder retener a Abde hasta junio

La ventana estival del mercado de fichajes se cierra mañana a medianoche. Hasta entonces, el Hércules (y el herculanismo) aguantarán la respiración. Su futbolista más desequilibrante, titular indiscutible pese a tener ficha sub-23, dispone de 48 horas aún para conseguir que el FC Barcelona (principal destino al que desearía marcharse el marroquí en caso de salir) abone en la sede de LaLiga los dos millones de cuesta rescindir unilateralmente su contrato, de un año con opción a otro más. Nadie en el club da por hecho que continúe.