Nani tiene que salir hoy para poder jugar antes de 2022

No quiere irse. Nani está dispuesto a hacer valer los dos años que aún le restan de contrato con el Hércules a pesar de que ya se le ha comunicado formalmente que no dispondrá de ficha en el primer equipo, que no cuenta para Sergio Mora y que lo mejor para él es que busque un nuevo destino en el que poder desarrollarse.

El canterano blanquiazul, a quien la anterior dirección deportiva le extendió su vínculo con el club blanquiazul cuatro campañas –a razón de más de 65.000 euros por ejercicio–, no ha encontrado alguien que apueste por él ni que le garantice unos emolumentos similares a los que percibe en Alicante después del año irregular que completó el lateral zurdo el año pasado, suplente persistente tras la llegada de Álex Martínez.

El dilema para Nani es serio. Tiene que elegir entre negociar una rescisión exprés o pelear su despido en los tribunales. Si opta por lo segundo, además del trasiego legal que deberá afrontar, tendrá garantizado no poder volver a jugar como mínimo hasta que se abra de nuevo la ventana de fichajes, en enero de 2022. La norma no reconoce el derecho a poder formar parte de otro club si has causado baja fuera del plazo establecido para tramitar las altas. No sería considerado futbolista en paro, para eso debería de recibir la carta de despido antes de la medianoche, y eso no ocurrirá. El Hércules quiere llegar a un acuerdo para finiquitarle hoy mismo, pero, de momento, no se han dado las condiciones.