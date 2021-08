El Hércules busca soluciones por si llega a los 4.000 abonados antes del sábado

El goteo incesante de abonos vendidos al día lleva a pensar a los responsables de la gestión administrativa del Hércules que se cumplirá sobradamente el objetivo de superar los 3.700 carnés Compromisos vendidos la temporada pasada, aquellos que costaban 50 euros y no incluían en el precio una butaca asignada en el estadio por imperativo pandémico. Rebasado ya el listón de los 3.500, el Hércules confía en que la Generalitat, que ahora fija un aforo máximo para el Rico Pérez de 4.000 asientos, relaje la norma y lo aumente, al menos, hasta los 6.000, cifra que daría mucho margen de progreso a la campaña de abonos puesta en marcha hace menos de un mes.

La respuesta de los aficionados a pesar del desastre sellado en Llagostera y el malestar popular suscitado después de aquello, con protesta multitudinaria en las calles de la capital, está siendo, a juicio de la propiedad, muy buena.

Tanto, que existe la posibilidad de que se llegue a ese tope de los 4.000 que fija Sanitat antes del estreno de Liga frente al Granada B. Eso obligaría a la directiva blanquiazul a buscar soluciones para no perjudicar a sus abonados. Aunque aún no se ha adoptado una decisión firme, no se descarta detener unos días la venta de carnés en cuanto se alcancen los 4.000 pases de temporada asignados.

Esta opción tiene el inconveniente de que, siendo casi imposible que todos los socios acudieran a la vez al debut liguero, se frenara la dinámica de venta y llevara a alguien a desistir a reservar su lugar en la grada.

Otra de las opciones que se manejan en caso de sobrepasar notablemente los 4.000 abonados antes del partido del sábado es la de hacer un sorteo para determinar quiénes pueden acudir al debut liguero de manera presencial. Esto llevaría aparejado la búsqueda de un modo de compensar a todos aquellos que se quedaran fuera.

Para ellos, solo si se llegara a tal extremo, se valora la idea de regalarle invitaciones para que acudan acompañados en las siguientes citas del Hércules como local. Mientras, el equipo de mantenimiento acondiciona el recinto deportivo para adecuarlo al protocolo anticovid fijado por el Consell.

Reunión para la publicación de nuevas medidas anticovid

La conselleria de Sanidad prevé anunciar a final de semana el nuevo paquete de medidas anticovid que entrará en vigor e la Comunidad a partir del 7 de septiembre. En la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está previsto que se anuncie una ampliación de los aforos de los recintos deportivos en las categorías no profesionales. Solo con que esa flexibilidad sea del 20%, el mínimo en 1ª y 2ª, el Hércules dispondría de 6.000 butacas.