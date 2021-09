Del Pozo: «La salida de Abde no es una desgracia, pero sí una dificultad para el Hércules»

El director deportivo compareció ayer en rueda de prensa para profundizar sobre los últimos movimientos. «Los jugadores jóvenes tienen que dar un paso para adelante. El ejemplo más claro es el de Abde ya desde la temporada pasada y nuestra idea es fomentar ese tipo de jugadores, hacer una apuesta firme por la cantera, que vaya creciendo y que ese tipo de jugadores tengan la posibilidad de jugar en el primer equipo y derribar la puerta», señaló Del Pozo tras la salida de Abde «El mercado ha ido bien hasta esta última semana en la que se ha agitado bastante. El club fue firme con Abde y el club llevó la situación hasta el límite máximo. A partir de ahí, tenemos a extremos como Belima, Pedro Sánchez, Pau, Elliot, Velázquez, Nico, gente suficiente para cubrir esa posición de extremo puro», añadió.

«Abde fue un jugador que el año pasado tuvo una aparición importante, hay que darle la enhorabuena, también a mucha gente que ha estado en el club como Antonio Moreno o Manolo Díaz y que han jugado un papel importante. Ha habido varios clubes que han querido contratarlo pero nosotros debíamos ser firmes. El jugador ha ejercido su derecho y ya no podemos hacer nada. Es una situación que se hace de una forma muy clara», señaló el director deportivo, que habló claro sobre el perjuicio deportivo que causa la marcha de Abde: «El club ha jugado una bala atrevida y a efectos económicos ha salido bien, y a efectos deportivos esa bala ha surgido el último día y eso supone un problema, te quedas sin un jugador que formaba parte del triángulo ofensivo del equipo con un papel muy protagonista. Hemos tenido que hacer un movimiento que a nadie le ha gustado como la marcha de Fran Núñez, le agradezco todo el trato y las facilidades y le pedimos disculpas. Lo hemos tenido que hacer porque perdíamos finalización en el área y eso nos lo daba Abde. Ni se tiene ni hay dinero que lo pague. Hemos perdido un jugador que se atreve a hacer cosas y un club como el Barcelona ha hecho esa apuesta».

«No habrá excusas durante la temporada, ha sido una dificultad en el camino que hemos encontrado pero tiene que hacer que los demás den un paso para adelante. Todos los chavales jóvenes que hemos traído y los que tenemos en la cantera tienen que ser atrevidos y entre todos conseguir ajustar estas cosas que nos pueden faltar por la ausencia de Abde. Todos teníamos mucha ilusión en él, tenía un potencial brutal pero ya no está y no podemos buscar excusas a la hora de disputar la competición», aclaró el director deportivo del Hércules.

«Quiero que el equipo compita bien y la gente se sienta orgullosa de sus jugadores, se ha hecho una plantilla muy competitiva. Hay que intentar que ese orgullo vaya acompañado de resultados», señaló Del Pozo, que tampoco quiso que no ser el mayor presupuesto del grupo «sirva de excusa».

El director deportivo reconoció que no sabe a que irán destinados los dos millones de euros de la cláusula. «No me ha planteado que al haber recibido una inyección económica del club pueda repercutir en la masa salarial de la plantilla. A día de hoy el presupuesto que se había acordado con el dueño se ha cubierto. Hemos ido de la mano y está contento con lo que está viendo. Del Pozo recordó que el Hércules sigue estando fuera de los mayores presupuestos de su grupo, si bien precisó que no es «excusa para competir».

«La apuesta por la cantera es clara, cuanto más siembras, más recoges»

Del Pozo valoró que los dos millones que deja Abde en el club demuestran que «cuanto más siembras, más recoges». «La apuesta por la cantera es enorme y se está demostrando, pero tiene que ser de todos. El dueño (Enrique Ortiz) es el que tiene que hacer esa fuerza y lo que ha pasado con Abde es una buena lectura», dijo el director deportivo del Hércules. «Mi idea es apostar por la cantera y hacerlo más y mejor, pero tiene que ir acompañado de todos. Desde arriba se está demostrando que la apuesta es firme», concluyó.