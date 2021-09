Sergio Mora: «Lo fácil sería ahora poner a Abde de excusa para todo, pero eso es de perdedores y mediocres»

Sergio Mora está a solo unas horas de dirigir su primer partido como entrenador. Será mañana en el Rico Pérez a partir de las 20 horas ante el Recreativo de Granada. El Hércules estrena temporada en la Segunda RFEF con el objetivo de luchar por el primer puesto que da el ascenso directo. El técnico blanquiazul se muestra esperanzado en cuajar una buena temporada y trata de pasar página a la marcha de Abde. Elogia la actitud del vestuario y augura un encuentro de gran dificultad ante el filial andaluz.

«Lo importante empieza a partir del sábado, ya no vale ni todo lo bueno ni los errores que hemos cometido. Empezamos de cero con mucha ilusión y muchas ganas. El equipo está preparado, y concienciado de hacer un buen inicio y con esa actitud vamos al partido», señaló Mora. «Es importante empezar bien, ya sabemos la exigencia que hay aquí, debemos asumirla y convivir con ella, no es algo que vaya a estar al principio y vaya a desaparecer, va a esta con nosotros todo el año. Es un partido importantísimo para nosotros y para la afición», añade el entrenador del Hércules.

Sobre la marcha de Abde quiere pasar página cuanto antes: «Abde era un jugador importante para nosotros, nos daba muchas cosas, pero no queda otra. La posibilidad siempre estaba ahí y ahora tenemos que suplir su baja a nivel colectivo, entre todos. Es una baja muy importante pero el equipo está bien y con ganas de que no se note su ausencia».

«Lo fácil sería ponerlo de excusa para todo, decir que fue el último día, que no había tiempo... pero eso no nos va a ayudar para nada. Hay que asumir su baja y ya está, hay trabajar con todo el grupo. Su actitud me demuestra que quieren hacer algo grande», señala Mora sobre la ausencia del canterano marroquí. «Ponerlo como excusa sería de mediocres y perdedores y no estamos aquí para eso», añade el técnico.

Sobre Chuli, la última incorporación, destacó su cualidades: «Lo conozco muy bien. Confío en él, sé las ganas con las que viene y lo que nos puede dar. Viene de entrenar con la AFE y si entrena bien puede ir convocado. Nos puede dar mucha polivalencia. Puede jugar arriba, de extremo, de enganche...Nos puede solucionar muchas papeletas para una temporada muy larga».

Sobre la ausencia de Bikoro al ir convocado por su selección tras sufrir molestias físicas, el técnico espera que esté disponible para el encuentro de la próxima semana ante el Intercity. «Cuando tienes jugadores internacional eso pasa en todas las categorías, te llegan tarde, puede llegar el jueves incluso, no sabes como va a llegar, son incógnitas, pero contamos con ello y tampoco vamos a desgastarnos más, no puede estar este sábado y ya está. No podemos pensar ahora en él porque no va a estar».

Sobre el Recreativo de Granada, Mora espera un rival fuerte en el Rico Pérez: «Es un rival complicado, un filial con mucho juego interior, con muy buenos jugadores que han estado entrenando con el primer equipo. La clave está en nosotros, que estemos al nivel que tenemos que estar, que no nos perdamos en los detalles como hicimos ante el Eldense. Cometimos errores que el sábado no nos podemos permitir. La clave está en que el equipo esté al 200 por cien».

«De la pretemporada hay cosas positivas y otras para mejorar, a nivel global estoy muy contento a nivel de resultados, de actitud del equipo, de lo que hemos crecido. El equipo tiene que seguir mejorando», afirmó el entrenador del Hércules, que no quiere poner de excusa el estado del césped.

Sobre su debut en el banquillo tiene sensaciones positivas: «Estoy tranquilo porque el equipo me permite estar así. Todo lo que veo es positivo, veo sus ganas e ilusión y eso me hace estar tranquilo. Tengo una ilusión tremenda por empezar bien , de estrenarnos bien en casa. Pondremos todo lo que está en nuestras manos».