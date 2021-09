Hércules CF: El eterno camino de regreso

Octavo intento, y cada vez más lejos del fútbol profesional. Así arranca el enésimo camino de regreso a una élite que se intuye tan lejana, que apabulla. El estreno del curso futbolístico 2021-2022 es esta tarde, 20 horas, con el filial del Granada como contrincante. Con los rescoldos de la súbita pérdida del talento arrollador de Abde, sin dos de los tres delanteros centro, Aketxe y Acuña, que no reaparecerán hasta final de mes (en el mejor de los casos), y con la duda de saber quién será verdaderamente merecedor de ocupar la portería arranca un periplo por el inframundo del balompié que debería concluir en junio con el Hércules celebrando su regreso a la antesala del profesionalismo.

El eterno camino de regreso aturde. Ponerse en el punto de partida y otear el horizonte es un ejercicio sobrecogedor. Pero por algún sitio hay que empezar y hoy es el día. También para Sergio Mora, que se estrena en un banquillo como primer entrenador. Su idea del juego, más próxima a la de David Cubillo que a la de Manolo Díaz, los dos últimos preparadores blanquiazules, requiere de un despliegue físico y un dominio de las dos áreas que, durante la pretemporada, solo se ha visto a rachas.

Librado de los calores matinales de los encuentros amistosos, el segundo proyecto de Carmelo del Pozo en la capital parte con el miedo lógico que genera el precedente anterior y con la obligación de estar arriba desde el primer momento para no dejar que esa chispa que prende una esquina invisible de la finca, acabe arrasándolo todo, algo muy común en un club adicto al autosabotaje y al delirio ensordecedor.

Construir un bloque con menos dinero que el curso anterior obliga a la dirección deportiva a acertar en muchos puntos, sobre todo con los futbolistas menores de 23 años, que otra vez, no podrán ser una mera comparsa. Las probabilidades de que el once de partida haya más de uno, da una idea de la hondura del reto técnico. Mora aún no sabe quién será su portero esta noche, de momento, en verano, Adrián ha mostrado más seguridad que Jesús Fernández. Los dos, por desgracia, han dejado entrever, en mayor o menor grado, la falta de continuidad en sus últimos años de carrera. El momento es ahora, sobre todo para el guardameta madrileño, que se ha subido al que seguramente será el último tren con opciones de acabar en un destino con luz natural.

Un rival correoso

El Recreativo Granada, beneficiado por el buen año de su hermano mayor en Primera, ha reunido un bloque con apuestas jóvenes muy interesantes y valores experimentados. Adrián Cova (El Ejido), Leo Sepúlveda (Salamanca), Virgil Théresin (Cultural Leonesa), Martín Solar (Racing Santander), Cheikh Sarr (Oviedo Vetusta), Mario Da Costa y Eu Gutiérrez (Atlético Malagueño) han recalado antes del cierre de la ventana de fichajes en el bloque que entrena de nuevo Rubén Torrecilla, que ha completado una pretemporada muy goleadora, justo lo que más le cuesta al cuadro de Mora.

Alrededor de 4.000 espectadores darán hoy la bienvenida al nuevo Hércules, lo harán mitad molestos con la deriva de la entidad, mitad ilusionados por regresar a la grada a dar aliento a su equipo. Que haya más a partir del martes, cuando el Consell amplíe los aforos, solo depende de una cosa: ganar y convencer.