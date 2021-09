El Hércules tropieza en su estreno en la Segunda RFEF (1-1)

No fue el estreno soñado para el Hércules en el Rico Pérez. El Recreativo Granada se llevó un punto de Alicante con un gol en la segunda parte que equilibró el tanto de Pedro Sánchez de penalti. El conjunto blanquiazul acabó con un jugador menos por expulsión de Carlos David y acabó pesando el cansancio. Tuvo ocasiones del Hércules para haber sentenciado pero, como viene ocurriendo los últimos años, faltó remate. Pedro estuvo cerca del doblete pero su balón fue al palo. No pudo ser en un encuentro en el que los andaluces fueron de menos a más aprovechando la superioridad numérica. Raúl González fue uno de los jugadores más destacados y el Hércules demostró que en el balón parado puede dar muchas alegrías. Se nota el trabajo de Sergio Mora pero el equipo no fue capaz de comenzar la temporada con victoria. El técnico confío en Adri en la portería y Mario Ortiz no fue convocado por molestias físicas. La próxima semana espera el Intercity.