Sergio Mora: «El equipo se ha dejado la vida y el punto es bueno»

Sergio Mora, técnico del Hércules, valoró de forma positiva el punto conseguido y destacó la actitud del equipo. «Hemos hecho todo para ganar con once y con diez, ha sido una pena, estoy orgulloso de lo que he visto, pero no ha podido ser. Con diez nos hemos ido para adelante, hay que dar por bueno este punto con uno menos, me quedo con la actitud del equipo», afirmó el preparador blanquiazul en la sala de prensa.