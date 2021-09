Los miedos ya vividos

No se asusten. Suena agorero porque lo es. Hace demasiado tiempo que dentro y fuera del Hércules todo emite ese ruido blanco que se te cuela en el oído como una aguja. Lo sabe la gente a la que no le gusta el fútbol, lo sufren los aficionados, dolientes de oficio, y ha aprendido a sobrevivir con él la propiedad, que inicia su octavo camino de regreso a una élite cada año más lejana. La primera vez que tratas de dejar de fumar lo haces convencido de que sí podrás, cuando no lo has conseguido tras siete intentos, es normal que se te llene de arrugas la fuerza de voluntad.

CINCO BAJAS SENSIBLES

Se reproduce el mal a pesar de los intentos por subsanarlo

Iba todo bien hasta que dejó de ir, que suele coincidir con el momento en el que es el árbitro quien pregunta qué futbolistas tiene disponibles el Hércules y no un maldito periodista. Mario Ortiz se cayó a «última hora» de la lista de convocados, dijo el entrenador, «por una sobrecarga», una eventualidad lógica después de un verano de mucho trabajo. El problema es que el mediocentro fue de los últimos en llegar. En su caso, seguro que pesó más la inactividad tras su incómodo final de trayecto en Córdoba. Junto a él, Acuña y Rubén Belima, todavía inéditos; Aketxe, lesionado para un mes; y Bikoro, con su selección, se quedaron sin estreno. Tres atacantes y dos mediocentros, cuatro posibles titulares.

El desgaste físico al que obliga el sistema de juego de Sergio Mora necesita de todos los efectivos en una forma óptima, de lo contrario, en cuanto sopla una brizna de viento en contra, el campo se vuelve cuesta arriba. La polivalencia es un activo apreciable, pero, como la mejor de las vacunas, lleva aparejada efectos secundarios, el más grave, que te puedes olvidar de que en realidad has entrado en el partido como lateral, no como central, te despistes un segundo y se vaya todo al traste porque en la cuarta categoría del fútbol español apenas ocurren cosas realmente determinantes a lo largo de 90 minutos.

La apuesta por mejorar las superficies de entrenamiento, cuantitativa y cualitativamente, no ha dado réditos aún; tampoco el cambio de estrategia en el servicio médico. Los imponderables le ganan la partida a la previsión, es cierto, pero hacer las cosas bien siempre es el camino más corto hacia el éxito y, más pronto que tarde, será evidente, escribe el autor del análisis mientras cruza los dedos.

LAPSUS DE CONCENTRACIÓN

Un despiste individual mancha un trabajo coral impecable

En Alicante se sabe. A fuerza de revivirlo, está grabado a fuego en la memoria de la grada. Si tienes un despiste como el de Solbes, recién aterrizado en el partido, igual se genera un desajuste que lo emborrona todo, incluido lo bueno, que fue mucho. La fase defensiva que propone Mora es una versión muy mejorada de la de Cubillo, está más definida en tareas e infinitamente mejor desarrollada y ejecutada.

El bloque, muy compacto, bascula siempre cerca de la pelota para hacer muy difícil al adversario que lleve el balón al área. Más de 50 minutos estuvo Adrián López (ante la oportunidad de su vida para ser portero de verdad) sin necesidad de intervenir. Después, tampoco. Y a pesar de eso, el Granada B empató porque la filosofía del técnico madrileño, en las antípodas de la de Manolo Díaz, necesita dos cosas: reacción inmediata a los balones a la espalda y que, arriba, los que tienen que marcar diferencias, acierten, como mínimo, las más claras. Demasiados mano a mano malogrados en la retina del herculanismo como para pasarlos por alto. Raúl González completó una actuación sobresaliente, casi perfecta, le faltó lo que le ha faltado a todos los que han estado antes que él en esa misma demarcación llevando puesta la blanquiazul, el gol.

EFECTIVIDAD

Si mejora su acierto, el Hércules tiene opciones de acabar primero

Ganar la fase regular tiene una recompensa gigante: el ascenso directo. El objetivo que se ha marcado la entidad es meterse en la promoción, pero, a poco que gane en efectividad, estará peleando por ser campeón, algo que no ha logrado nunca en toda su historia fuera del fútbol profesional. El sábado faltaban dos de los tres delanteros titulares y una de las alternativas de banda que pueden ofrecer algo distinto al ataque cuando al rival le fallan las fuerzas. Maniatar al enemigo es valiosísimo, casi tanto como celebrar goles con los tuyos.

COVID-19: Pendientes del límite de aforos que fije Sanidad hoy

Sanidad fija hoy las nuevas medidas anticovid que regirán en la Comunidad el próximo mes. En ellas se incluye la normativa que regulará el aforo a los campos de fútbol de las ligas no profesionales, en las que están todos los clubes de la provincia, salvo el Elche. Hasta hoy, la reglamentación permitía un máximo de 4.000 espectadores en estadios con posibilidad de compartimentar en cuatro la grada (respetando el 1,5 metros de distancia de seguridad entre asientos) con acceso y aseos independientes. Está previsto que hoy ese tope crezca todavía más.