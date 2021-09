César Moreno: «Dejar el Elche y venir al Hércules es un paso al frente para evolucionar»

El centrocampista del Hércules César Moreno afirmó ayer, durante su presentación oficial en el Rico Pérez, que su fichaje por el equipo alicantino es un paso al frente en su carrera a pesar de haber realizado toda la pretemporada con el Elche.

«Claramente es un paso al frente. Llevaba tres años jugando en Tercera División y quieras o no hay necesidad de evolucionar. El Hércules me ha dado una oportunidad perfecta. El Elche me dejó libre y en el Hércules veo una proyección muy buena», señaló el jugador del conjunto blanquiazul, que este domingo podría disputar sus primeros minutos como jugador blanquiazul.

«Me encuentro muy bien, físicamente estoy para aprovechar los minutos que me dé el míster e ir entrando poco a poco en la dinámica del equipo», destacó el centrocampista, que se define como un pivote defensivo: «Me considero un jugador defensivo. Puedo ser ofensivo como la temporada pasada, pero mi especialidad es cortar juego y repartir balones».

César Moreno ha pasado página a su trayectoria en el Elche en el que realizó la pretemporada y solo quiere pensar en el Hércules. «Que me valorara o no el Elche ahora no importa, estoy centrado en el Hércules, les doy gracias por formarme, pero mi camino sigue aquí. Intento ser siempre constante en mi juego», afirmó el joven jugador, consciente de la rivalidad entre su exequipo y el actual pese a estar en categorías muy distintas. «La rivalidad entre Elche y Hércules siempre ha existido. Mi primer partido cuando llegué a Elche fue contra el Hércules, he vivido esa rivalidad desde el primer día porque he estado en los dos bandos. Nunca se va a acabar». «Yo no tengo que demostrar nada a nadie, solo a mi, yo quiero seguir creciendo como futbolista», destacó el jugador del Hércules, que deberá luchar para ganarse un puesto: «La competitividad no supone ningún problema para mi, es rivalidad sana por la posición y más con un jugador como Bikoro que está con la selección y del que puedo aprender mucho. Toda rivalidad es buena».

Moreno destaca la bienvenida que le ha dado el equipo: «He entrenado cuatro días y me ha sorprendido la buena acogida que he tenido, todos muy simpáticos y buen ambiente en el vestuario. Estoy agradecido tanto a Carmelo como a todos los compañeros del equipo».

Sobre su referente lo tiene claro. «Siempre me he fijado en pivotes defensivos como Busquets o Casemiro. Xabi Alonso también me gustaba mucho cuando era pequeño», afirmó el mediocentro, que, como sus compañeros, destacó a Acuña: « La verdad que Acuña me parece un jugador muy intenso y muy bueno y creo que aprenderé mucho de esa intensidad que le pone a cada balón y en cada entrenamiento».