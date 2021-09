El Hércules más guerrero

Carácter

El rasgo más positivo del arranque del Hércules

Es con lo que hay que quedarse después de dos partidos. Al margen del tipo de juego que esté intentando inculcar el técnico, de momento sabemos que estamos ante un equipo con carácter, intenso y con capacidad para sobreponerse a las adversidades. En Villafranqueza el Hércules vivió una auténtica prueba de fuego de la que en otro momento hubiera salido herido y sin puntos, mientras que en esta nueva etapa se logró la victoria pese a acabar con ocho y a sobreponerse a un doloroso gol de Benja tras un fallo del portero. Una victoria épica de la que el equipo sale muy reforzado pese a las bajas con las que tendrá que afrontar el duelo del sábado ante el Mar Menor en un Rico Pérez que no podrá pasar de 5.000 espectadores tras la negativa del Consell a la petición del club blanquiazul de permitir la entrada al doble de aficionados.

Aketxe y Acuña

...y todavía falta más pólvora

E l equipo agrada mucho pese a que todavía no están todas las piezas sobre el tablero. Aketxe ya está entrenando y Acuña cuenta los días para volver a una convocatoria después de seis meses. Por si no había suficiente carácter en el equipo, en breve Mora podrá disponer de dos goleadores de los que calan en la afición. Aketxe se lesionó en pretemporada y lleva muy poco tiempo entrenando con sus compañeros. Es uno de los fichajes estrella del Hércules junto con un Acuña enrabietado que está como loco por demostrar lo que no pudo la pasada temporada. Pólvora no le falta este año al equipo y en la recámara tiene mucha. Debe ser momento de dejar en el olvido la sequía goleadora de los últimos años con un equipo muy distinto que tiene las cosas muy claras con el sello ya puesto de Mora.

Bikoro

Fortaleza, entrega y compromiso con el equipo

En su primer partido con la camiseta del Hércules anotó un gol y do una asistencia, demostrando condiciones de jugador de alto nivel pese a que apenas había entrenado con sus compañeros ni tampoco tuvo mucho tiempo para descansar tras regresar con su selección. El centrocampista cedido por el Zaragoza está con ganas de demostrar lo que no ha podido años anteriores. Sus palabras reflejan que el mensaje del técnico ha calado bien en el jugador africano: «El campo (por las condiciones del Antonio Solana) no es una razón para no poder jugar o competir. Si eres luchador vas a luchar en cualquier campo». Si mantiene la línea que demostró el domingo, va a ser muy doloroso cuando se tenga que marchar con su selección, el 6 de octubre, sin ir más lejos, o en 2022 para la disputa de la Copa África.

Nico

La irrupción de la cantera con otro joven valor

Nico es otra muestra de la importancia de cuidar a la cantera. El joven extremo del conjunto alicantino lleva dos partidos de titular jugando a un alto nivel. Jugador de gran verticalidad como demostró poco antes del primer gol cuando se marchó a gran velocidad de dos rivales provocando la expulsión de Rofino. Agrada mucho su desparpajo en los dos primeros partidos ganándose de nuevo la titularidad en el encuentro del sábado.

Chuli, el nuevo ídolo

Más efectividad, imposible

«El Hércules tiene que ir a la guerra aunque sea con una cuchara», fueron sus primeras palabras tras anotar el gol de la victoria ante el Intercity. Primer disparo a puerta y primer gol minutos después de saltar al terreno de juego. No pudo comenzar mejor Chuli su camino en el conjunto blanquiazul con un tanto de jugador grande que provocó el estallido de la afición. Tiene clara la filosofía de Mora y gana enteros para ser uno de los titulares en el encuentro del sábado. De momento, se ha ganado la credibilidad.