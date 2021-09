Aketxe y Mario Ortiz, casi a punto

Sergio Mora no descartó ni a Aketxe ni a Mario Ortiz para el encuentro de mañana ante el Mar Menor. «Han entrenado bien durante toda la semana. Es cierto que vienen de una lesión y hay que tener cuidado. Hay que intentar no dar un paso al frente y dos detrás, está claro que ellos están deseando entrar y ayudarnos y por ellos no va a ser, pero hay que tener la cabeza fría. Cuento con ellos y con Acuña cuando esté preparado, hay que valorar el último entrenamiento para ver si pueden estar», afirmó el entrenador del Hércules tras el entrenamiento del equipo en Fontcalent donde trabajaron con normalidad los tres jugadores.

Aketxe cuenta con más de 200 partidos en la Segunda B, donde ha militado en equipos como el Cartagena, Albacete, Cultural Leonesa y UCAM, con el que anotó 17 tantos en las últimas dos temporadas. El atacante vasco, de 32 años, suma 85 goles en Segunda B y ha conseguido dos ascensos a Segunda División. El jugador blanquiazul realizó su mejor temporada en la 2014-15 tras marcar 20 goles en la Cultural. Formado en Lezama, Isaac Aketxe cuenta con una experiencia de once temporadas en Segunda B. Llegó a debutar con el Athletic Club en Primera División, un 20 de septiembre de 2009 frente al Villarreal, que fue su único partido con el primer equipo. Fue en la antigua categoría de bronce donde se ha hecho un nombre, con más de 300 partidos y 92 goles anotados. Ha superado los 10 goles en 5 de esas temporadas y en una de ellas, la 2014/2015, alcanzó los 20 con la Cultural. Un jugador de calidad con el que el Hércules pone más pólvora en el equipo una vez que esté en disposición de entrar en la convocatoria.

Por su parte, Mario Ortiz tampoco ha debutado esta campaña. Tras realizar toda la pretemporada, se lesionó justo antes del primer partido ante el Recreativo de Granada. Cada vez está más cerca de volver aunque Sergio Mora tiene muy claro que hasta que no estén todos al cien por cien no está dispuesto a asumir ningún riesgo.