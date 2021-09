Sergio Mora: «Ya no quedan ‘cenicientas’ en el fútbol, el Hércules no se fía para nada del Mar Menor»

Se ha ganado la credibilidad de la afición en solo dos partidos. La victoria ante el Intercity y la garra que demostró el Hércules confirman que el camino que está cogiendo el conjunto blanquiazul es el bueno. Sergio Mora se muestra tranquilo y no se fía en absoluto de su rival de mañana en el Rico Pérez (20.00), el Mar Menor. El entrenador del Hércules aseguró ayer, en rueda de prensa, que en el fútbol actual ya no quedan «cenicientas» en ninguna categoría y que todos los rivales exigen el máximo para poder ganar los partidos: «Lo hemos visto en pretemporada, que hemos ido a jugar ante equipos de menor categoría y nos han puesto las cosas difíciles, ahora todo el mundo está preparado».

El técnico madrileño definió al Mar Menor como un «buen equipo que no tiene el nombre de otros clubes, pero sí buenos jugadores, no podemos fiarnos». «Es un equipo sólido que lo intentará hacer bien en un estadio como el nuestro», añadió el preparador, quien dijo que más allá de las virtudes del adversario el Hércules debe pensar en sí mismo y seguir creciendo.

Mora no se sorprendió por el dato de que tras solo dos jornadas no haya ningún equipo del grupo con pleno de puntos, lo que en su opinión respalda la tesis de que con el nombre no se gana a ningún rival. «Eso dejó de existir. Todo el mundo corre, pelea y está preparado. El fútbol está muy igualado y se decide por detalles, un detalle te hace perder o te hace ganar, el equipo está preparado física y tácticamente para competir en cualquier lado», señaló el madrileño, quien admitió que uno de los temas que ha hablado con sus jugadores durante la semana es evitar sufrir más expulsiones. «Lo hemos hablado, los chicos son conscientes de los errores que hemos cometido y que no se deben repetir. Pese a las bajas estoy tranquilo, confío en cada uno de los que hay aquí y con esa tranquilidad voy al partido. Jugarán otros compañeros y estoy convencido de que lo van a hacer fenomenal». «Me gustaría acabar un partido con once, pero se han dado circunstancias especiales que siempre han caído en contra nuestra, en condiciones normales no se deberían haber dado, pero ya hemos hablado y todos son conscientes y no volverá a suceder», dijo Mora, quien aseguró que ni le gusta ni le preocupa que se compare a su equipo con el de José Bordalás, con el que trabajó durante varias temporadas. «Son detalles que han caído en contra nuestra, pero sabemos cuál es nuestro camino, que es lo que queremos y donde queremos llegar», defendió.

El entrenador defendió a su portero Adrián a pesar del fallo del partido ante el Intercity y valoró que se fue llorando del campo «porque eso dice mucho de lo que le importa y siente esta camiseta». «Es joven, se puede equivocar, ha aprendido y sabe lo que tiene que hacer, para mi tiene toda la confianza del mundo, tanto él como Jesús. Los dos están trabajando muy bien y cualquiera que salga el sábado aportará seguridad al equipo», afirmó Mora.

También pidió «paciencia» con el canterano Nico, titular en las dos jornadas disputadas, y reconoció que la victoria de la pasada jornada aumentó la comunión con la afición, si bien precisó que deben volver a ganar para «seguir ofreciendo cosas» a sus seguidores. «La victoria siempre te da un plus a todos los niveles tanto e alegría como de confianza. El trabajo fue el mismo que el hicimos para el primer partido solo que acompañó el resultado. Lo que vale en el fútbol de ahora es el acierto, añadió.

Uno de los aspectos que han destacado los jugadores es el carácter que el técnico ha dotado a la plantilla. «Eso me hace estar orgulloso de mi trabajo y de los futbolistas, saber que confían en mí, que les llega lo que les transmites y eso es muy importante para un entrenador, que tus ideas les llegue es clave», concluyó.