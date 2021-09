Adri López: «Al final falla el que lo intenta, el Hércules confía en mí y eso es lo importante»

Adri López ya ha jugado más partidos que en toda la temporada pasada. El guardameta del Hércules es de la entera confianza de Sergio Mora y por el momento Jesús Fernández tendrá que esperar su oportunidad. «Los dos estamos entrenando a tope y el míster decide», afirma Adri sobre la competencia entre ambos porteros. El jugador del conjunto blanquiazul destaca el ambiente que existe en el grupo tras el buen inicio del equipo (7 puntos de 9). «Cuando consigues un empate y dos victorias seguidas el equipo está contento. Nosotros siempre queremos ganar, jugamos para eso y vamos a entrenar con mucha alegría y el ambiente es muy bonito. Los tres puntos siempre son positivos».

Sobre los dos goles en el último suspiro ante Intercity y Mar Menor, Adri espera que no sea necesario ganar de forma tan agónica: «Hay que intentar ganar de otra manera para no sufrir tanto pero al final lo importante son los tres puntos, tenemos que mejorar mucho el aspecto defensivo y mantener la portería a cero que son puntos seguros».

La pregunta sobre su fallo en una salida en el partido ante el Intercity era obligada: «Al final falla el que lo intenta. Yo lo intenté y volví a salir en la siguiente jugada. El equipo confía en mí, en Jesús (Fernández)... en todos los que estamos en el campo. Falla el que lo intenta, fallan los mejores... al final es fútbol».

Adri recordó los minutos finales. «Al final del partido me emociono porque fallo, el equipo remonta con dos menos, hizo un trabajo increíble y supo reivindicarse. Me emocioné y los tres puntos fueron importantes. Cuando metimos el gol me vi con cinco personas delante y me ayudó a emocionarme más, el grupo es lo que importa y es lo que va a hacer que estemos arriba o abajo», destacó el guardameta, que ensalzó al grupo: «Al final el equipo es lo más importante y tenemos que estar unidos todos, así es como se ganan campeonatos, este año estoy viendo un gran grupo muy unido, hay muchas risas, compromiso de todo el mundo, los que están jugando y los que no. Están apretando todos y al final eso es lo importante. Hay que estar preparados para jugar todos. La unión hace la fuerza y hay que estar todos implicados».

Sobre su mayor protagonismo este año, está agradecido. «Todo jugador quiere jugar y yo entreno al 200 por ciento, estoy agradecido por la oportunidad y tengo que seguir aprovechándola», destacó Adri, que se marca como objetivo cerrar la portería: «La portería a cero da puntos y seguridad a todos. Los que mantienen la portería a cero hacen grandes cosas».

El guardameta catalán subraya la competencia de este grupo de Segunda RFEF. «Esta liga va a ser muy complicada, cada partido es un mundo, te lo ponen todos muy difícil, al final no te puedes relajar ni un minuto. También habló brevemente del nivel del arbitraje en los últimos partidos: «No podemos hacer nada, pitan lo que quieren y hay que hacer lo que digan ellos, no hay más».

Mora dispone de toda la plantilla ante el Alzira

Sergio Mora tiene donde elegir para el partido del domingo en Alzira (18.30). El técnico del Hércules recupera a los tres sancionados de la pasada jornada (Pedro Sánchez, Tano y Raúl Ruiz), tiene a Aketxe y a Mario Ortiz muy recuperados de sus molestias y en principio aguardará al menos una semana más antes de dar entrada a Acuña en la convocatoria. El conjunto blanquiazul buscará su tercera victoria consecutiva y consolidarse en la parte alta de la tabla antes de recibir la próxima semana en el Rico Pérez (19.00) al Socuéllamos.