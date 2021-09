Mora: «Nico sabe que si no trabaja el presente es difícil que tenga futuro»

Ajeno al jaleo externo, a la algarabía que han generado en el entorno las últimas dos victorias seguidas, dispuesto a seguir sumando, a dar pasos cortos, a poner pies de cemento a un proyecto que todavía está dando sus primeros pasos. Sergio Mora, disciplinado, serio casi siempre, directo en su discurso, está convencido de que en Alzira, mañana, su equipo volverá a sufrir porque en la categoría «todos los rivales dan el máximo contra nosotros». El entrenador del Hércules considera que el envite en el Luis Suñer va a exigir mucho a su equipo, por lo que el vestuario está concienciado para vivir «otro partido muy complicado».

«Sabemos lo que nos espera el domingo, no va a ser fácil. Es un rival bien ubicado en el terreno de juego, con delanteros verticales y buenos jugadores en todas sus líneas», advirtió el técnico madrileño, que no se sale ni un grado de su tarea: «seguir con la progresión de nuestro fútbol y, si se puede, sumando victorias».

«Bendito problema»

El preparador blanquiazul tiene, si nada se tuerce en las previas al choque –algo que, a estas alturas, ya nadie se atreve a firmar–, a toda su plantilla disponible tras recuperar al último lesionado, César Moreno, y a los tres sancionados: Tano, Raúl Ruiz y Pedro Sánchez. Con el plantel íntegro, la elaboración de la lista 18 elegidos para viajar mañana por la tarde a Alzira se antoja muy complicada porque «siempre habrá futbolistas, que trabajen bien y no lo merezcan, que se queden fuera». Recurrió al tópico más ligado a su profesión y espetó lo que tocaba: «Bendito problema para un entrenador tener dificultades para hacer una alineación porque le sobran jugadores titulares».

Mora, en un tono conciliador y generalmente didáctico, abundó en la idea que sostiene desde el primer día de que el objetivo del Hércules es siempre a corto plazo y que consiste en «ser más completo día a día» y subrayó que el equipo tiene la «exigencia» de no encajar goles, algo que no ha ocurrido en las primeras tres jornadas a pesar de haber dejado en cada encuentro una muy buena sensación defensiva en la mayor parte de cada uno de sus partidos.

«Los jugadores me demuestran que quieren más, que tienen hambre y que quieren hacer algo grande», explicó Mora, que también recordó que, más allá de la contención, su Hércules también debe mejorar la efectividad porque es muy mala media necesitar siete ocasiones para convertir una. «Debemos ser más eficientes porque no siempre se puede ser tan productivo en el área contraria ni tan superior», aclaró.

El técnico madrileño reconoció ante los periodistas que está satisfecho por el reconocimiento de la afición a la entrega del equipo. «Es importante que nuestro público se marche a casa convencido de que sus futbolistas lo han dado todo dentro del campo, que se han vaciado», subrayó.

El técnico blanquiazul elogió la personalidad de Adrián López tras no haber acusado el error grave que cometió ante el Intercity: «sabe que tiene mi total confianza y es bueno para él saber sobreponerse a situaciones como esa», detalló. También alabó al canterano Nico, tras los pasos de Abde, en plena eclosión, al que definió como humilde y trabajador. «Sabe que si no tiene un presente, que si no entrena a diario, no tendrá el futuro que todos creemos que le espera».

Acuña se quedará fuera de la lista de convocados

Javier Acuña, que esta semana ha firmado su nuevo contrato con el Hércules y ha sido inscrito en la Federación como miembro de pleno derecho del primer equipo aún tendrá que esperar para acompañar a sus compañeros. Su técnico cree que todavía no está preparado para soportar el ritmo de competición que exige a sus futbolistas el preparador madrileño. «No quiero dar ni un paso atrás con el ‘Toro’. Todos le queremos en el campo, pero cuando esto se produzca, será para quedarse. Tenemos que ser muy cautos con él, no precipitarnos», esgrime Sergio Mora.