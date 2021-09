Mora: «Cada partido es un numerito, así no ganaremos»

«Hemos estado mejor que ellos hasta el 1-0. Pero cuando hemos encajado ese gol, con uno menos, nos hemos venido abajo, nos hemos descompuesto», explicó el técnico del Hércules.

El tanto llegó antes de que Sergio Mora introdujera los dos refuerzos que tenía preparados en la banda, Belima y Aketxe. «Hemos creído necesario meter los cambios cuando hemos considerado que empezaba a faltarnos mordiente arriba. Queríamos apretarles más, presionar en su campo, pero después del 1-0 ya no hemos sabido reaccionar», lamentaba el entrenador blanquiazul, que tenía muy claro que estar con uno menos no justificaba la pérdida de fortaleza defensiva de su equipo.

«No podemos perder la solidez a pesar de jugar en inferioridad. Pero ha sido así, el gol en contra ha supuesto un cambio radical para nosotros», lamentó Mora, que explicó que Nico Espinosa, titular en las tres primeras jornadas y clave en las últimas dos victorias, se quedó fuera de la convocatoria «porque nos dijo que no tenía buenas sensaciones», según sostuvo sin querer ir más allá.

Ayer, el equipo alicantino volvió a terminar con dos hombres menos, Adrán López y Aketxe, el primero expulsado al principio y el segundo, al final. «Cada partido es un numerito. No podemos consentir más expulsiones. Si queremos estar arriba, así no podemos seguir», subrayó el exayudante de Pepe Bordalás, consciente de lo mal que le siente la falta de efectivos a su sistema de juego, sustentado en el despliegue físico. «Vamos a tropezar todos, pero perder así no se puede repetir».