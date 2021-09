El Hércules y sus circunstancias

La temporada está resultando de una extrañeza supina pese a haberse disputado solo cuatro jornadas de competición. No es habitual que a estas alturas solo dos jugadores del Hércules hayan disputado todos los minutos de juego. Es el caso de Álex Martínez y de Diego Jiménez. El resto han tenido que abandonar el terreno de juego por una u otra razón. Sergio Mora se está viendo obligado a improvisar mucho. Las seis tarjetas rojas que han visto sus jugadores en solo 360 minutos le han obligado a realizar un gran número de cambios en el equipo que de momento no ha afectado de ninguna manera a Álex y a Sergio Jiménez, los auténticos intocables del técnico. Raúl González y Sandro Toscano también pueden presumir de haber disputado casi todos los minutos. Ni siquiera el guardameta ya se considera un fijo cuando es el puesto más inamovible a lo largo de una temporada en cualquier equipo. La expulsión de Adri López le da la titularidad por primera vez a Jesús Fernández que afronta el duelo ante el Socuéllamos como una prueba de fuego para demostrar sus cualidades después de los cuatro goles encajados en la segunda parte el pasado domingo. Las lesiones tampoco están favoreciendo la regularidad, aunque en esta ocasión nada que ver con las anteriores temporadas. Ruiz, Aketxe, Tano, Nico... la lista no es tan larga como antaño pero se agrava por las bajas obligadas por las expulsiones, gran problema del Hércules en este inicio de la temporada. El Toro Acuña puede reaparecer en cualquier momento. Si el sábado no entra en la convocatoria lo hará en el encuentro de la Copa RFEF donde Mora dará minutos a los menos habituales.

La derrota sufrida en Alzira es una de las más contundentes a domicilio de todas las recibidas en las 19 temporadas en las que el Hércules ha militado entre Segunda B y ahora Segunda RFEF y tiene en común con otras que dejaron huella la presencia de un gran número de aficionados alicantinos en las gradas.

Ya en los tiempos modernos del fútbol, y en su primera aventura en Segunda B, el Hércules sufrió su primera gran debacle en Torrevieja, en la temporada 1988-89, donde cayó 5-1 ante el equipo local ante cientos de seguidores alicantinos en las gradas.

Aquel partido supuso el primer golpe de realidad para el equipo y su afición, que confiaba en que el paso por la Segunda B fuera efímero. Ese resultado dolió especialmente porque se produjo en una ciudad históricamente unida al Hércules. Poco después y en esa misma temporada llegó un nuevo golpe, en esta ocasión ante un rival de mayor nivel y prestigio como el Levante (4-1).

Tres años después, de nuevo en Segunda B, el Hércules sufrió una nueva humillación ante el Alcoyano, que goleó (4-1) en un partido que, al final del campeonato, acabó siendo decisivo. Otra página triste de la historia del Hércules, aunque con final feliz porque el equipo acabó logrando meses después el ascenso a Segunda, se produjo en Mahón, en la temporada 1992-93, en la que el Sporting Mahonés se paseó ante los alicantinos (5-2).

Ya en la segunda etapa en Segunda B, el Hércules, llamado siempre a ser protagonista de la competición y rival a batir, sufrió varias derrotas contundentes en Santa Coloma de Gramanet o las ciudades deportivas de Espanyol, Valencia, Levante y Real Zaragoza, todas por (3-0), a principios del nuevo siglo.

Durante la actual etapa en la categoría, el Hércules, de nuevo con presencia masiva de aficionados en las gradas, volvió a caer con estrépito en Alcoy (3-0), temporada 2016-17, y La Nucía (3-0), 2019-20, en lo que era el primer enfrentamiento de la historia entre los dos equipos. El pasado curso también se produjo una derrota de las llamadas traumáticas para la entidad ante el Atzeneta (2-0).