El capitán del Hércules, Raúl Ruiz, recordó este jueves que su equipo ha disputado muchos minutos durante la temporada en inferioridad numérica como consecuencia de las expulsiones, algo que en su opinión no se puede permitir porque es dar ventaja a los rivales.

"Hemos hablado de las expulsiones. Algunas son por causas accidentales, pero en otras, y yo me pongo el primero, me equivoco", dijo en alusión a las seis tarjetas rojas que han visto los jugadores del Hércules en solo cuatro jornadas.

El capitán aseguró que el 4-0 recibido en Alzira ha dolido a la plantilla, pero abogó por "hacer borrón y pensar en ganar el sábado para coger una dinámica positiva".

"En Alzira bajamos los brazos e hicimos la guerra por nuestra parte y eso no puede pasar. Somos el Hércules y hay que dar la cara en todas las circunstancias", señaló el alicantino, quien desveló que el vestuario ha pasado "tres días muy duros".

"Sabemos en lo que hemos fallado y no volverá a pasar. No nos podemos perdonar ver a nuestros aficionados sufrir tanto. Vamos a perder puntos durante la temporada, pero no de esa manera", explicó el lateral.

Raúl Ruiz destacó la complejidad del grupo, al que no ve inferior, pese a ser una categoría menos, al de pasadas temporadas.

En cuanto al Socuéllamos, próximo rival, el alicantino alertó de que el Hércules deberá correr "igual o más" que el equipo manchego. "Correr no se negocia en este equipo", concluyó.