«Me preocupa que el equipo no tenga frescura arriba»

«Pretendíamos resarcirnos de la goleada de Alzira y la primera parte ha sido buena, hemos salido como teníamos que hacerlo. Hemos tenido ocasiones y no las hemos metido. Nos ha costado tener fluidez en la segunda parte y ha sido un partido de ida y vuelta sin ningún control», explicó el técnico del Hércules, que reconoció que la lesión de Toscano les había «trastocado».

Para Mora, «nos está faltando frescura arriba, claridad, y está claro que me preocupa». «En la primera parte he visto un equipo que ha hecho las cosas bien, en la segunda no, hemos tenido dudas y no ha estado a gusto el equipo», añadió el entrenador madrileño, que trató de encontrar una explicación: «Buscábamos tres centrales y dos carrileros para encontrar pasillos para Pedro y Pau, pero el rival ha presionado bien y no hemos podido encontrarles. Lo hemos probado y no funcionado».

Sobre las lesiones, no queda otra que adaptarse: «Trastoca pero hay que adaptarse a la situación otra vez. El rival ha estado impecable defensivamente».