Un empate empobrecedor

No fue el Hércules de los buenos augurios. Al revés. Fue el otro, el más habitual en los últimos lustros, el que por más ganas que le ponga, no se quita de encima la fatalidad. Resultó un equipo sordo, tímido, acobardado por momentos, desorientado casi siempre, sin ni siquiera el plan de costumbre para salir del paso con una faena de mínimos. Cuando la épica se desvanece, asoma la verdad, y la verdad no le gusta a casi nadie.

Los golpes duros en la cabeza suelen provocar efectos secundarios. Los más habituales, la somnolencia, la incapacidad para discernir, el desatino. El vapuleo de Alzira de hacía seis días al final sí que hizo mella. Ha dejado cicatriz, una tan siniestra que asusta después de solo cinco jornadas y una mayoría simple de puntos en la saca. Ni rastro de la fuerza, del control zonal, de la intensidad...

Sin presión alta, sin centro del campo, sin capacidad para organizar contras. Con exceso de errores no forzados, de pases incompletos, de disparos, los dos únicos con dirección a puerta, sin verdadero peligro, sin sal, sin veneno.

Frente a un rival con total escasez de diferencias individuales reseñables, con apenas poder atacante y solo dos puntos sumados, el Hércules completó 90 minutos heladores, incómodos, intolerables si a lo que se aspira es a terminar el curso entre los cinco primeros. La primera vez puede ser casual. La segunda, empieza a convertirse en una pauta de conducta y hay que atajarla antes de que vire a mal hábito.

Dos lesionados a los 10 minutos no son dos expulsados por más que se retuerza la excusa. Primero cayó Toscano y luego Nico, que llegaba muy justo de su molestia muscular. Desapareció el diez italiano y con él se marcharon el dominio del balón y la salida limpia de la pelota. Se retiró el canterano y el fútbol de banda entró en un laberinto de túneles del que ya no supo cómo salir.

El fútbol tenso de los tres primeros compromisos de Liga ha dado paso otro más sumiso, por momentos indolente, uno en el que nadie sobresale, en que lo común es equivocarse, un fútbol en el que para avanzar metros es el central más joven, de nuevo titular por delante de Carlos David, quien inicia con pases largos la fase ofensiva. El equipo de Mora repitió la misma acción una y otra vez en la primera parte, que se abrochó con un robo de Mario Ortiz en el centro del campo a la media hora que el propio mediocentro arruinó cuando entró en el área y, en vez de buscar el tiro, trató de asistir. Ese fue el balance global. Nimio a juzgar por quién estaba enfrente.

Mora no creyó necesario aprovechar la ventana gratis del descanso para modificar el sistema a pesar de haber agotado ya dos de las tres de las que dispone por reglamento. Abundó en la misma idea. Incidió en el discurso, en el atasco, en la pesadumbre, en la incertidumbre de vivir a merced del adversario. Y casi lo paga.

Ginaid Aruna, en una maniobra de delantero centro potente, se habilitó un espacio para lanzar y envió al poste el que podría haber sido un 0-1 incendiario. El susto mermó aún más la hipotética fortaleza blanquiazul, la que daba puntos en el inicio de curso por la compactación de un grupo al que empiezan a pesarle las piernas. Las expulsiones y, sobre todo, llevar casi la mitad de los minutos disputados sin los once futbolistas sobre el césped, cansa, y cansa mucho.

En mitad del apagón general, Raúl Ruiz cazó un balón en la banda, avanzó metros, sirvió el centro al área, tenso, raso, pero su tocayo, una isla en mitad del Pacífico más septentrional, no llegó a rematar por milímetros. Ahí, en ese vuelo errante del delantero alicantino, murió el partido... para el Hércules.

El murmullo, a pesar de la baja afluencia de público, se propagó por el cemento. En ese instante Mora movió ficha. Agotó los cambios en la única tacada que le quedaba. Sacó del campo a Raúl Ruiz, a Bikoro, más errático que inadvertido, y a Chuli, empachado de correr hacia ningún lugar. Ocuparon sus sitios un central, Carlos David, un extremo, David Velázquez, y un delantero, Acuña.

Desde fuera, costó entender el dibujo. Dentro, no. En el campo, los jugadores de Mora asumieron que su entrenador les ordenaba defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros. Y así se pusieron. El Socuéllamos, invisible por lo general, comenzó a creer en que ganar en el Rico Pérez, en sus casi 100 años de historia (y solo cuatro en Segunda B como máxima cota), podía ser una bonita efeméride que festejar.

Se adueñó del balón, merodeó la portería, forzó saques de esquina y faltas en la frontal. Era como si el equipo local estuviera defendiendo un 1-0 a cinco minutos del final. Nada más lejos. El plan del preparador madrileño no produjo el rédito previsto. El «Toro», de vuelta ocho meses después, se jugó la roja dos veces y no tuvo ni una posibilidad de disparo, de remate, de asistencia... Y aún pudo ser más sangrante. Sergi Molina arriesgó en su extraño rol de salida y permitió una contra del Yugo que silenció un estadio que aguantó la respiración hasta la pitada final, la de la grada hacia su equipo. Mal camino.

1 El «Toro» Acuña intenta un remate acrobático para devolver el balón al área en busca de un compañero.

2 Los «fisios» ayudan a Nico a salir del campo tras su lesión.

3 Bikoro, rodeado de contrarios. F

LESIONADOS Toscano y Nico, los dos K.O. en la primera parte

El mediocentro italiano hizo un mal movimiento de rodilla a los dos minutos de juego y, aunque trató de aguantar sobre el césped, terminó pidiendo el cambio y marchándose emitiendo muy malas sensaciones. Poco después, Nico, que era duda por una molestia muscular, realizó un esprint y sintió un pinchazo detrás del muslo izquierdo que le impidió seguir jugando. Mañana serán evaluados.