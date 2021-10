El Hércules y el IVF negocian para hacer realidad la conversión del Rico Pérez en Arena

La intención de Ximo Puig –anunciada en INFORMACIÓN– de transformar el vetusto campo de la capital en un funcional Arena para disfrute y beneficio de toda la provincia en general, y de Alicante en particular, dio ayer su primer paso. Manuel Illueca, director general del IVF, y Carlos Parodi, gerente de la SAD propiedad de la familia Ortiz, empezaron a dirimir el escollo principal que debe saldar esta iniciativa del Govern.

Después de que este periódico informara del deseo del Hércules de no llegar a juicio y de que el club aplaudiera la acción política de la Generalitat, el acuerdo extrajudicial que anhelan ahora las dos partes se antoja inevitable. «Un proyecto de esta naturaleza no puede nacer de un conflicto, tenemos que negociar un convenio ventajoso para todos sin que necesitemos que para ello medie un juez», aclaró ayer Illueca, convencido de que Alicante dispondrá del espacio multidisciplinar «que se merece». El banco del Consell es el dueño del Rico Pérez. Lo adquirió en 2017 en la subasta pública motivada por la liquidación de Aligestión Integral SL, que antes se lo había comprado al Ayuntamiento Alicante, que tuvo que quedarse con la propiedad para ayudar con ello a que el club no desapareciera por la situación de quiebra en la que se encontraba entonces. El interés del IVF siempre ha sido el mismo, «recuperar la inversión pública realizada (3,7 millones)», reitera Illueca. Para ello, ha tratado de vender el estadio, pero no ha recibido ninguna oferta formal ni siquiera del propio Hércules o de sus dueños.

Ahora tiene la posibilidad de vendérselo a la Generalitat para que esta pueda ejecutar el deseo del equipo de gobierno de la Comunidad, que necesita adquirir el inmueble libre de cargas, que es justo lo que debe decidir el juez tras la vista programada para el 17 de noviembre. El tribunal ha de establecer si tiene validez el acuerdo de uso que el Hércules selló con Aligestión en 2007 y que no vence hasta 2032. A él se aferraba la entidad blanquiazul para no pagar ningún alquiler al IVF, se limitaba a cumplir con las cláusulas de aquel pacto tan ventajoso para la SAD de la familia Ortiz, que también tenía participaciones en la mercantil poseedora del campo.

Hasta ahora, el Hércules se ahorraba el arrendamiento, pero asumía todo lo demás: mantenimiento ordinario, limpieza, gasto energético... No se le puede pagar el alquiler a una empresa que no existe, así que, desde su extinción, ese cargo ha desaparecido.

Batalla legal

Cuando el Consell se quedó con el campo, daba por hecho que lo hacía libre de cargas porque así lo dejó por escrito el administrador concursal encargado de la liquidación de Aligestión. El IVF quiso que el Ayuntamiento de la ciudad asumiera el control financiero y estableciera las nuevas condiciones de alquiler para el Hércules, que administrara este nuevo bien público para sacarle rédito en beneficio de la ciudad, pero el Consistorio no lo creyó oportuno.

Como el Consell no reconoce la validez del convenio entre el Hércules y Aligestión, no puede reclamarle el importe del alquiler que él se fijaba y tiene que esperar a que el juez le dé la razón para cobrarle los impagos, los intereses o, en última instancia, solicitar una orden de desahucio.

Esto último, con juicio o sin él, no se va a producir. El Hércules, tal y como aseguró Puig en este diario, jugará como local en el Rico Pérez «siempre», lo que nadie ha confirmado aún es si lo hará en exclusiva o si lo tendrá que compartir.

A las dos partes, IVF y Hércules, les conviene entenderse extrajudicialmente, lo contrario, puede dejar al banco con un activo inútil hasta 2032 y al equipo sin un Arena levantado con una muy apreciable aportación de fondos públicos.