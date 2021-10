Mora: «Nadie dirá nada si les ganamos, pero si perdemos...»

Resignado. Tratando de disimular la incomodidad que le genera involucrar a su equipo en una guerra en la que hay muy poco que ganar y sí mucho que perder, por ejemplo, en forma de lesiones. El preparador madrileño tiene muy claro que la Copa Federación le «trastoca los planes», aunque, una vez allí, en el campo imposible del barrio de la Almozara, sobre una de las moquetas sintéticas más desgastadas de España, «saldremos a ganar».

Sergio Mora se lleva solo a cuatro titulares del empate a cero frente al Socuéllamos de hace tres días. «Estos partidos sirven para que la gente que no ha tenido la suerte de jugar pueda mostrarse, pueda reivindicarse, decirme aquí estoy. Para mí será un placer que alguien llegue mañana (por hoy), ponga sus cartas sobre la mesa y me diga en el césped que quiere y puede jugar en este equipo», advierte el entrenador blanquiazul, que entre los 18 convocados ha incluido a seis integrantes con ficha del filial.

«Esta es una competición que nos trastoca los planes, pero no tenemos otra opción, así que intentaremos pasar de ronda. Nos enfrentamos a un rival complicado, un equipo (el Ebro) que ha empezado bien en un grupo difícil (el 2) y que aún no ha perdido esta temporada. Lo vamos a hacer en un campo con unas circunstancias muy especiales, aunque no vale como excusa, si viajamos hasta allí es para ganar», reitera Mora sin variar un ápice su timbre de voz.

«Todos los encuentros valen para algo, en todos puedes probar cosas y de todos se extraen conclusiones que nos valen para nuestro trabajo. Tengo claro que si ganamos, nadie le dará importancia, pero si perdemos... Si perdemos se ligará la derrota a los dos últimos resultados aunque sean competiciones aisladas con jugadores diferentes y se hablará de muchas cosas», presupone el exayudante de José Bordalás en el Getafe.

Con respecto a esto, al bache que atraviesa el Hércules después de un inicio ilusionante, el técnico es contundente: «En absoluto siento que el vestuario haya perdido las ganas o se haya empleado con menos energía. Estoy orgulloso del sacrificio de todos ellos, no solo en los partidos, también en el día a día, en los entrenamientos. Cada partido es una guerra y no se pueden ganar todas. Hay días que juegas mal y lo único que debes hacer es pasar página y centrarte en corregir las cosas que no se hicieron bien. Lamentarse por lo que has dejado de ganar no vale de nada», asegura.

Todos los recorridos tienen curvas. Ahora estamos en una, pero de las curvas solo se sale acelerando más. Eso es lo que tenemos que hacer, mejorar las cosas que seguimos haciendo mal y potenciar todas las demás», aconsejó el entrenador del Hércules poco antes de subirse al autobús.

Sergio Mora es consciente de lo importante que es sacar adelante los partidos como local, sacar rendimiento al apoyo del público, pero también avisa de que los rivales se vacían cuando saltan al Rico Pérez. «Nos gustaría ser siempre un equipo mandón, un equipo que dominara todo el tiempo, todos los partidos. Pero eso no lo hace nadie, ni siquiera en Primera División», valoró.

El equipo se marchó a Zaragoza sin saber qué tenía exactamente Sandro Toscano, que se lastimó la rodilla el sábado y ha disparado todas las alarmas dentro del club por tratarse de un perfil sin sustituto claro. «Hay que esperar a las pruebas porque sus sensaciones, hoy, son mejores que las de ayer».